La casa, piccola o grande che sia, è il nostro rifugio dal Mondo. Le sue mura sono uno spazio protetto in cui trovare riparo e rilassarsi. Dopo le giornate sfiancanti fuori casa, tanto più se al freddo e al gelo, nulla è più rassicurante che varcare la sua soglia. È però anche il nostro regno, dove siamo noi a dettare legge e a decidere ogni minimo aspetto.

Arredare una casa secondo il proprio gusto per renderla perfetta è sicuramente un piacere inestimabile. Un piacere di cui godere giorno dopo giorno trascorrendovi del tempo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

In soggiorno o in camera è questa la poltrona che d’inverno ci accoglierà in un soffice abbraccio caldo

Nell’allestire gli interni della nostra dimora, sicuramente ci facciamo guidare dalle nostre inclinazioni e preferenze. A volte però non abbiamo ben chiaro ciò che vogliamo, e certo procedere per tentativi non sarebbe propriamente un’azione saggia.

Fortunatamente, in certi casi possono esserci d’aiuto le tendenze di arredo che ci conducono verso scelte ben equilibrate e oggetti ai quali non avremmo pensato.

La moda per interni detta regole per una casa che risulti calda e accogliente. Semplicità e ricercatezza si devono combinare in un’armonia perfetta, tra elementi comuni e altri più di spicco su cui centrare l’attenzione. Un esempio è quest’oggetto raffinato da posizionare in camera al posto di comuni orologi e specchi.

Oltre agli elementi di arredo, bisogna prestare attenzione anche ai mobili. Essi dovranno essere funzionali per il loro uso ma anche dall’estetica invidiabile.

È il caso della scelta di una poltrona, ancora più cara a tutti noi durante le giornate fredde e piovose. Di grande tendenza e davvero particolari sono le cosiddette poltrone teddy.

Il modello teddy

La poltrona teddy, contiene nel proprio nome un esplicito richiamo all’orsetto di peluche, il Teddy Bear. Non potrebbe avere nome più adatto, perché è una poltrona di batuffoli di lana. In soggiorno o in camera è questa la poltrona che d’inverno ci accoglierà in un soffice abbraccio caldo grazie al suo materiale.

Ha un aspetto ricercato ma anche tenero e romantico. Ne esistono di differenti modelli che ben si combinano alle varie stanze e ai diversi stili. Con i braccioli e senza, dalla forma massiccia classica ma anche più moderne e slanciate. Interamente in materiale teddy o con inserti in legno.

Se ne trovano di diversi colori sul mercato, ma sicuramente la tonalità più chic e in voga è quella bianca. Il suo aspetto candido infonde un profondo senso rassicurante.

Essendo poi un colore neutro, sarà facilmente combinabile con il resto della mobilia in casa. Inoltre, è un materiale facile da smacchiare, motivo per cui non vi è da temere circa i colori chiari.

Sarà l’invidia dei nostri ospiti i quali faranno a gara per sedervicisi sopra e rischieremo che non vi si alzino a causa della sua morbida comodità.

Approfondimento

Serve poco spazio per creare in casa un incantevole giardino in miniatura a costo zero