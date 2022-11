Sono loro i 4 segni zodiacali a cui non mancherà il denaro dal 21 novembre

L’oroscopo si infiamma nella settimana che va dal 21 al 27 novembre 2022. La fortuna si protrarrà per qualche segno che già in questi giorni ha ottenuto successi importanti. D’altra parte, ci saranno anche delle new entry che hanno consolidato il loro periodo di crescita e che sono pronte per salire sull’Olimpo dei più fortunati. Le novità più grandi nasceranno per merito dello spostamento del pianeta Venere, che passerà nel segno del Sagittario. I segni di Fuoco ne beneficeranno particolarmente, anche se non saranno gli unici. Vediamo allora le previsioni dei prossimi sette giorni e a chi i pianeti riserveranno i loro favori.

Sono loro i 4 segni zodiacali che potranno arrotondare il conto in banca

Le previsioni dell’oroscopo sono sempre ricche di curiosità. Per questo molti si intrattengono leggendole la mattina, mentre si sorseggia una tazza di cappuccino fatto a regola d’arte. E pensare che il proprio interesse potrebbe aumentare in questo momento, specie si dovesse appartenere al Leone. È uno dei segni che si sente più in forma in assoluto e i risultati raggiunti in amore e sul lavoro lo testimoniano. Da lunedì 14 i nativi avranno l’appoggio di 3 pianeti: Marte, Mercurio e Venere. In aggiunta, una Luna amica prometterà occasioni da non perdere giovedì e venerdì. Sul lavoro ci saranno buone notizie che potrebbero dare una svolta alla carriera. In amore ci si potrebbe preparare a qualche incontro speciale e atteso da tempo.

La Luna darà l’opportunità di dimostrare quanto valgono anche ai Bilancia. Da lunedì e per tutta la settimana in arrivo ci si sentirà carichi e pronti a mettersi in gioco. Marte e Mercurio doneranno l’energia giusta per portare a termine ogni compito lavorativo. Sarà dolce anche l’abbraccio del pianeta dell’Amore, pronto a regalare momenti magici e pieni di sentimento.

La coppia in risalita

Oltre a Leone e Bilancia, anche Sagittario e Capricorno daranno il meglio di sé. Sono loro i 4 segni zodiacali più fortunati della seconda metà di novembre. Il segno del centauro vedrà una svolta sul lavoro, con nuovi incontri che potranno instaurare rapporti proficui. Grazie al sostegno di Venere l’amore volerà e porterà un’occasione dietro l’altra. Giovedì e venerdì saranno giornate da sfruttare al massimo, con la Luna che strizza l’occhio. L’unica pecca sarà la malevolenza di Marte, che genererà un po’ di stress e qualche noia di troppo.

Per quanto riguarda il Capricorno, dopo primavera ed estate passate a fronteggiare una sfida dietro l’altra, ci sarà alla fine il meritatissimo riposo. Inizia la stagione dei successi, con Giove a fare da trascinatore fino ad almeno il prossimo dicembre. Le insicurezze lasceranno il posto a conferme sul piano professionale. Il weekend del 26 e 27 novembre prometterà bene con una Luna davvero fortunata.