Scopriamo come diventare ricchi sfondati ed esser ricoperti di soldi in base al segno di Giove

Siamo abituati a leggere l’oroscopo, un po’ per diletto e un po’ per curiosità, seguendo le indicazioni per il nostro segno zodiacale. Secondo gli astrologi però, oltre alla situazione astrale complessiva, ogni pianeta influisce su alcuni aspetti delle nostre vite. Giove è il Pianeta legato alla fortuna e alla ricchezza.

Scopriamo come diventare ricchi sfondati grazie all’influenza di Giove

Oltre al proprio segno zodiacale, ognuno di noi ha anche un segno di Luna, di Mercurio, di Saturno etc. È utile scoprire di che segno di Giove siamo per capire come fare soldi più facilmente.

Come scoprire il nostro segno di Giove

Una piccola premessa: Giove si è guadagnato la fama di Pianeta benevolo per il ruolo nel Sistema Solare. Grazie al suo campo gravitazionale tiene lontani dalla Terra pericolosi detriti spaziali o asteroidi.

Per scoprire il nostro segno di Giove bisogna conoscere la posizione del Pianeta gassoso nel momento della nostra nascita. In internet è molto facile reperire le tabelle che indicano le posizioni di Giove. A noi basterà digitare online: “calcolatore segno di Giove”.

Avere il segno di Giove di fuoco

Se Giove al momento della nostra nascita sostava in casa dell’Ariete, allora siamo degli imprenditori nati. Lo spirito d’impresa è la caratteristica predominante. Se invece abbiamo come Giove in Leone potremmo diventare showman, animatori o guide turistiche. I Leone sanno come intrattenere un pubblico (sono fra i segni più chiacchieroni) perciò dando sfogo a questo talento faranno soldi senza fatica. Se invece, abbiamo Giove in Sagittario, saremo fortunati al gioco. Ad esempio, sempre con moderazione, questi fortunelli baciati da Giove potrebbero tentare di acquistare il nuovo gratta e vinci “Un Magico Natale”.

Il segno di Giove di terra

Nel caso in cui mentre venivamo alla luce Giove fosse nella casa del Toro, allora potremmo lavorare in due campi: bellezza e musica. Sono favorite le carriere che transitano intorno all’area estetica come le modelle, i make up artist o gli hair stylist e quelle nell’ambito musicale. Se invece avessimo Giove in Vergine allora non conta il campo in cui lavoreremo. Sarà sufficiente l’impegno e potremmo raggiungere qualsiasi obiettivo economico. Per quanto riguarda il Capricorno come segno di Giove, il perfezionismo è di casa. In qualsiasi campo lavorino sono destinati ad eccellere soprattutto per stipendi.

Nei segni d’aria

Giove in Gemelli è garanzia di successo da un punto di vista professionale. Il carisma abbinato ad un intelletto fine sono doti che connotano i team leader come gli store manager. Con Giove in Bilancia bisogna sviluppare il senso artistico. Creare qualcosa di bello con le proprie mani come una torta, una scultura o un piatto prelibato, sarà un mezzo per guadagnare bene. La carriera da prediligere per coloro che hanno Giove in Acquario è sul web. I social media manager con Giove in Acquario avranno grandi soddisfazioni economiche.

Nei segni di Acqua

La capacità che caratterizza chi ha Giove in Cancro è l’intuito. Le professioni come gli investigatori o i responsabili del Marketing sono la via del successo. Giove in Scorpione significa avere buone probabilità di ricevere un’eredità o vivere di rendita. Infine Giove in Pesci suggerisce una carriera artistica come la scrittura di un libro oppure diventando critici d’arte.

Dunque scopriamo come diventare ricchi sfondati perché Giove è garanzia di successo.