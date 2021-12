Come da tradizione con l’avvicinarsi delle feste non può mancare la bottiglia di spumante da portare a tavola. Non solo, ma questa è la scelta per eccellenza quando bisogna celebrare un avvenimento felice come una laurea, un matrimonio, una nascita o una promozione. Proprio per questo motivo, in questo periodo dell’anno sono pubblicate le classifiche di spumanti e altri prodotti tradizionali. Ad esempio, questi sono i migliori panettoni dell’anno, costano pochissimo e sono buoni quanto quelli artigianali.

Gli esperti di “Starbene” hanno analizzato 12 spumanti low cost e sono riusciti ad individuare 4 spumanti da supermercato che costano pochissimo ma che hanno un sapore avvolgente e un colore dorato.

Infatti, ogni qualvolta desideriamo analizzare la qualità di uno spumante, non dobbiamo solo considerare l’aroma, ma anche colore e perlage. Stiamo comunque parlando di vini che sono davvero low cost e che ci permetteranno di spendere poco più di 5 euro.

Cominciamo con il Gancia che costa mediamente 4,79 euro alla bottiglia. A farlo spiccare rispetto agli altri è stato il colore. In questo caso, lo spumante presenta un giallo paglierino abbastanza evidente e dai riflessi dorati. Anche il perlage è persistente, mentre il gusto e l’aroma sono delicati ma piacevoli. Il Gancia sembra essere caratterizzato da un buon livello di dolcezza, senza essere stucchevole, anche grazie a una nota fruttata. Insomma, acquistando questa bottiglia riceveremo un altissimo valore qualità prezzo.

A soli 3,22 euro possiamo invece acquistare una bottiglia di spumante Martini e Rossi. Lo hanno selezionato perché si caratterizza per alcune delicate note di Moscato. Infatti, il colore in questo caso è meno affascinante, ma il profumo è armonico e fruttato. Anche in questo caso, lo possiamo considerare uno spumante dolce perfettamente adatto ad ogni tipo di dessert, dal momento che non risulta stucchevole.

Nella lista è presente anche il Cinzano da 3,69 euro. Caratterizzato da un bouquet piacevole e fruttato. Il colore non è stato decisivo per la scelta, mentre il perlage è soddisfacente. Non solo, quando si tratta del profumo lo scopriamo fragrante e pronunciato. Anche in questo caso si può intuire una buona dose di Moscato e all’assaggio risulta dolce senza esagerare.

Concludiamo la lista con lo spumante Rocca dei Forti a 3,99 euro la bottiglia. Una volta versato, ci renderemo conto che presenta un piacevole colore dorato e l’aroma risulta gradevole e abbastanza complesso. Il perlage è fine e duraturo, e la dolcezza non sovrasta il suo sapore.

Invece, se desideriamo fare un regalo o stupire tutti con una bottiglia di spumante senza spendere un patrimonio, possiamo rifarci alla classifica stilata da “Dissapore”. Sono questi i 3 migliori spumanti sotto i 15 euro con un ottimo rapporto qualità prezzo per Natale e Capodanno.