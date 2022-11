È conveniente investire 50.000 euro senza rischi in banca o Poste e una durata a 6 o 9 e 12 mesi

Una conseguenza diretta dell’inflazione di quest’anno è senza dubbio legato al rialzo dei rendimenti sugli strumenti del reddito fisso. Un aumento che ha reso decisamente perdente la scelta della liquidità, anche sulle brevi o brevissime durate. La validità di questa conclusione aumenta ancor di più se consideriamo da un lato gli accresciuti costi di tenuta conto, dall’altro i rendimenti presenti sul mercato.

Premesso ciò, andiamo oltre per scoprire che è conveniente investire 50.000 euro senza rischi in banca o Poste anche sulle brevissime scadenze.

Dove depositare con successo i soldi sulle scadenze a 6 mesi

Partiamo dalla scadenza più breve da noi considerata, ossia i 6 mesi. Tra le tante proposte presenti sul mercato una possibile soluzione potrebbe essere il conto deposito di Banca Leasing.

L’offerta si compone di un conto base, con tasso lordo dello 0,15% sulle somme libere, dal quale si può vincolare una o più quote di risparmio sul CD. Il conto Flash, in particolare, è un CD vincolato a 6 mesi (senza estinzione anticipata) e offre un tasso annuo lordo del 2,50%.

Gli interessi sono liquidati anticipatamente e il rendimento è superiore alla rispettiva opzione svincolabile dello stesso intermediario. Pertanto 50mila euro a 6 mesi frutterebbero 625 euro lordi (aliquota del 26%), mentre sulle scadenze più lunghe si arriva anche al 4% lordo annuo.

Stupendo scoprire che è conveniente investire 50.000 euro senza rischi in banca o Poste agli attuali rendimenti

Passiamo adesso alla nostra scadenza intermedia, cioè 9 mesi. Da metà novembre Cassa Depositi e Prestiti ha lanciato la nuova offerta Supersmart Premium 270 giorni, appunto 9 mesi.

L’emittente riconosce un tasso di interesse annuo lordo a scadenza del 3,00% ma ad una condizione. Che si tratti di nuova liquidità in ingresso (nei modi già illustrati) e vincolata per 270 giorni. Lo strumento è svincolabile anzitempo, ma in tal caso sulle somme maturerebbe l’interesse del tasso base e non quello promozionale.

Sfruttando il simulatore presente sul sito di Poste scopriamo che 50mila euro a 270 giorni rendono 547,40 euro al netto della ritenuta fiscale.

Il rendimento di un BOT a 12 mesi

Arriviamo infine alla scadenza più lunga, ossia quella dei 12 mesi. In questo consideriamo un titolo di Stato e nello specifico un BOT zero coupon. In sostanza il guadagno è riconosciuto dall’emittente tutto a scadenza, in un’unica soluzione, all’atto del rimborso. Il guadagno è infatti dato dalla differenza tra il proprio prezzo di acquisto e quello di rimborso finale, 100.

Consideriamo il titolo con scadenza 14 novembre 2023 ed ISIN IT0005518516. Venerdì scorso ha chiuso le contrattazioni al corso di 97,566 centesimi, per un potenziale guadagno lordo finale del 2,494%. In definitiva, 50mila euro a un anno renderebbero all’incirca 1.050 euro netti (anche delle commissioni bancarie).