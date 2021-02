Uno degli obiettivi principali per chi fa attività sportiva è perdere peso. Chi non vorrebbe eliminare le maniglie dell’amore? Chi non aspira ad avere un corpo tonico, agile e snello? Uomini e donne di tutte le fasce d’età acquistano strumenti ginnici costosi, si iscrivono in palestra o ai corsi più disparati per eliminare qualche chilo di troppo.

Questa tendenza è sicuramente positiva e affidarsi a degli esperti è il percorso migliore da intraprendere. Il più delle volte, tuttavia, i risultati tardano ad arrivare. Come creare quel deficit calorico per intaccare il tessuto adiposo?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco gli esercizi che fanno bruciare più calorie a casa

È necessario bruciare più calorie di quelle che si assumono

Si sa che per dimagrire è necessario mangiare meno e allenarsi di più. Come mai? L’organismo prende energia dal cibo; quando esso è assente, il corpo attinge il proprio “carburante” dalle riserve di zuccheri e dal grasso. Un digiuno totale, tuttavia, non porta ad un dimagrimento sano. Per una dieta idonea è necessario contattare un nutrizionista. Per quanto riguarda l’altro aspetto, invece, è necessario mettersi in gioco in prima persona. Ancora una volta, si guarda all’esercizio fisico con un occhio attento considerando gli obiettivi di ciascuno. Un adolescente magrolino che mira a mettere su un po’ di massa, di sicuro, eviterà queste attività.

Gli esercizi che fanno bruciare più calorie a casa sono un must per chiunque voglia eliminare qualche chilo di troppo e tenersi in forma.

Corsa, bicicletta, ma non solo

La corsa è di sicuro l’esercizio cardio per eccellenza. Essa aiuta a bruciare un numero altissimo di calorie (dalle 300 alle 500 ogni ora, in base all’intensità). Nella comodità di casa, però, è difficile disporre di uno spazio ampio.

Niente paura! Si può ricorrere agli stessi movimenti della corsa, ma senza spostarci. La corsa sul posto, infatti, presenta gli stessi benefici di quella classica. Senza bisogno di un tapis roulant, si alternano movimenti di braccia e gambe mimando la corsa vera e propria.

Un altro esercizio importante è la bicicletta che, in termini calorici, equivale alla corsa. In questo caso, però, c’è bisogno di una cyclette.

Un’alternativa valida, inoltre, è il salto con la corda. Coordinando braccia e gambe, è possibile effettuare un giro a 360 gradi della corda e un piccolo saltello. Oltre a bruciare calorie, questa attività aiuta la coordinazione.

Last but not least, salire e scendere le scale è di sicuro un esercizio comune ma super efficace. Permette un consumo di circa 400 – 500 calorie all’ora. Tutti possono eseguirlo a casa e tutti possono trarre beneficio da tale attività.