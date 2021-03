Il lockdown pandemico attuale limita la libertà di movimento e costringe a passare gran parte del tempo tra le mura di casa. Questo porta ad intraprendere uno stile di vita sedentario, che può causare problemi fisici anche gravi. Tra questi, il rischio di contrarre l’osteoporosi. Per fortuna, esistono dei semplici ed efficaci esercizi che aiutano a prevenire questa terribile malattia. Sono adatti alle persone di tutte le età e si possono praticare comodamente da casa. Eccone qui alcuni, consigliati dal team di Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Bastano solo due bottiglie di acqua

Con il primo esercizio si alleneranno i muscoli degli avambracci. Per svolgerlo si avrà bisogno solamente di due bottiglie di acqua da un litro. Dopo averle prese dal frigo, ci si accomoda al tavolo della cucina o del salotto. Si tengono quindi in mano le bottiglie appena sopra il tappo, assicurandosi che stiano bene in verticale. A questo punto, con i gomiti e le braccia appoggiati al tavolo, si ruotano esternamente i polsi di circa 90°, fino a quando le bottiglie non saranno quasi parallele al tavolo. Ora non resta che girare nuovamente i polsi e tornare alla posizione di partenza. Si completa l’esercizio facendo quattro serie da dieci ripetizioni ciascuna.

E ora con l’aiuto della sedia

Gli esercizi casalinghi che prevengono l’osteoporosi. Anche l’anca ha bisogno di esercizio. Si parte seduti sulla sedia, con il busto dritto e contro lo schienale. Quindi, con le braccia ben distese e le mani salde ai lati della sedia, si solleva lentamente una gamba. Si riappoggia poi il piede a terra e si fa lo stesso con l’altra gamba, tenendo sempre lo sguardo fisso di fronte. Si consigliano quattro serie da otto ripetizioni per gamba.

Si parte ora in piedi, posizionando una sedia alle spalle. Si tiene quindi il busto ben dritto e le braccia distese davanti e perpendicolari al corpo. Fissando il muro di fronte, ci si siede e poi ci si rialza lentamente dalla sedia, contraendo gli addominali. Si consigliano quattro serie da sei ripetizioni. Questo esercizio aiuterà a rafforzare sia la parte inferiore del corpo che la zona addominale.

Ecco dunque alcuni facili esercizi per prevenire l’osteoporosi, che aiuteranno a tenersi in movimento durante questo periodo di emergenza sanitaria. Si consiglia di ripetere l’allenamento per due o tre volte alla settimana, abbinandolo sempre ad una sana alimentazione.