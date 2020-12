Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La cucina è fatta per sperimentare e provare nuove ricette. E quando si tratta di carne, c’è una varietà di piatti da poter cucinare che permette una scelta davvero ampia. Infatti, con i secondi, ci si può davvero sbizzarrire. E si possono provare infinite combinazioni di ingredienti che difficilmente non lasciano a bocca aperta i commensali. Proprio come quella che noi del team di ProiezionidiBorsa proponiamo oggi. Infatti, ecco come preparare un filetto di maiale in crosta di pistacchi che lascerà tutti di stucco.

Tutti gli ingredienti per questo filetto di maiale gustoso e alla portata di tutti

Ecco tutto il necessario per preparare questo secondo in una cena di 4 persone:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

a) 500 gr di filetto di maiale intero

b) 40 pistacchi

c) 50 gr di granella sottile di pistacchi

d) 50 gr di pangrattato

e) olio extravergine di oliva

f) mezza cipolla

g) pepe

h) vino bianco

i) sale

j) rosmarino per condire

Come si prepara il filetto di maiale in crosta di pistacchi

Come prima cosa, bisogna prendere una ciotola. In questa, andranno mescolati la granella di pistacchio, un cucchiaio di olio extravergine di oliva e il pangrattato. Dopo aver fatto amalgamare il composto, sarà il momento di metterlo in una padella antiaderente e di cuocerlo sui fornelli a fuoco basso. Intanto, bisognerà dividere in 8 fette uguali il filetto di maiale, aiutandosi con un coltello ben affilato e stando attenti a non tagliarsi. In ogni filetto, poi, andranno fatti dei piccoli buchi, e qui andranno inseriti i pistacchi interi.

Prendendo poi un tegame, dopo aver versato un altro cucchiaio di olio extravergine di oliva assieme a una manciata di rosmarino, si dovrà far riscaldare la mezza cipolla. Dopo qualche minuto, bisognerà aggiungere i filetti, fino a che non saranno ben rosolati. Dopo aver sfumato la carne con del vino bianco, si dovrà lasciar cuocere la carne ancora per qualche minuto, a seconda della cottura che si desidera.

Ed ecco un filetto di maiale in crosta di pistacchi che lascerà tutti di stucco!

Approfondimento

Ecco perché nessuno potrà più fare a meno di cucinare così questo tipo di carne