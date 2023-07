Gli elettrodomestici consumano troppa elettricità? Cosa dobbiamo fare per avere bollette meno salate alla fine del mese

Quando si tratta di consumo energetico della propria abitazione, gli utenti sono sempre alla ricerca di modi per spendere di meno. Secondo i dati Istat sono diversi gli elettrodomestici che gravano pesantemente sulle nostre bollette e questi valori sarebbero simili in Europa, così come in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.

Utilizziamo energia elettrica in ogni momento della nostra giornata soprattutto ora che i devices da caricare sono diversi e vengono utilizzati per molte ore al giorno. Avere informazioni più dettagliate potrebbe aiutare i proprietari delle case a regolarsi meglio ed evitare le brutte sorprese alla fine dell’anno. Una prima riflessione da fare riguarda i modi con cui riscaldiamo le case in inverno e come le raffreddiamo d’estate. Questi dispositivi consumano troppo ma dobbiamo controllare con attenzione. In alcuni casi la mancanza di coibentazione crea più danni di un dispositivo accesso per diverse ore. Con un lavoro minimo possiamo rendere più calde e più fredde le nostre case limitando la dispersione di calore del 40% e risparmiando un 20% di energia all’anno.

Un secondo intervento riguarderebbe lo scaldabagno. A differenza di tanti altri Paesi, in molte parti d’Italia almeno 6 mesi l’anno il serbatoio dello scaldabagno diventa inutile. Quando le temperature salgono diventa esoso avere acqua calda anche se non ci serve. Certo il serbatoio non possiamo eliminarlo perché è utile in inverno, ma con un piccolo interruttore possiamo decidere quando renderlo attivo e quando renderlo inoffensivo per le nostre tasche.

Robotica e intelligenza artificiale

Gli elettrodomestici consumano troppa elettricità ma spesso le bollette aumentano per colpa dell’illuminazione. Il rimedio ormai è conosciuto da chi sta ha ristrutturato casa. Uno degli elementi che vengono scelti per primi ha a che fare con l’illuminazione intelligente. Si accende quando qualcuno entra in una stanza o passa in un corridoio e si spegne quando esce. Il risparmio è garantito.

Anche le prese sono diventate intelligenti. Durante la notte quelle programmate interrompono l’alimentazione evitando dispersioni. Alcune sono dotate di mini computer per tenere conto dei consumi e dell’energia sprecata.

Gli elettrodomestici consumano troppa elettricità ma ci sono cose che non sappiamo

Una nota dolente è data certamente dai computer. Pochi lo spengono completamente e molti lo lasciano acceso durante la notte. Se abbiamo scelto una macchina che consuma di meno e questo dato è certificato, proviamo a spegnerlo di notte, l’energia sprecata diminuirà notevolmente.

In generale se agiamo su tutti gli apparecchi tecnologici, sugli elettrodomestici, se rimoderniamo con intelligenza, le nostre bollette non possono rimanere identiche. Piuttosto sarà la differenza tra ciò che pagavamo e quanto paghiamo dopo questi accorgimenti a lasciarci a bocca aperta. Quando si dice che gli elettrodomestici incidono sui consumi per percentuali superiori al 20% sono comprese luci, riscaldatori, motori ed elettricità di riserva. I settori in cui intervenire sono più di quanti immaginiamo e questo è il vero motivo per cui le bollette sono così salate. Dovremmo conoscere meglio le nostre case e tenere a bada ogni consumo di energia che non sia realmente giustificato.

Lettura consigliata

Quali prodotti per la cura della pelle non devono essere messi in frigo in estate, attenzione non farlo mai