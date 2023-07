Avere il WC sempre profumato e splendente: ecco la pastiglia fatta in casa che elimina anche i cattivi odori

Basta usare mille prodotti per pulire a fondo e sbiancare il water! Ecco la soluzione fai da te veloce ed economica per eliminare puzza e sporco.

Tutti vorremo avere il bagno di casa sempre lindo e splendente, come quelli degli alberghi, puliti a dovere, ma con il caldo le pulizie sono un tormento. Dedicarsi ai lavori domestici quando le alte temperature sono insopportabili è un incubo, vorremmo finirli più in fretta possibile. Ma certi passaggi non si possono saltare e per igienizzare a fondo i sanitari, doccia e lavabo, di certo dovremo impiegare un po’ di tempo. Usando spesso i sanitari, sarebbe indicato pulirli quotidianamente, per evitare la formazione di calcare o di aloni inguardabili. Ma la cosa più fastidiosa è quando, nonostante gli sforzi, le macchie nel water persistono, provocando anche odori sgradevoli. Per risolvere il problema non è raro affidarsi a decine di prodotti, credendo sia l’unica soluzione al problema. Ma in questo modo, sicuramente, i tempi per distribuirli si allungano notevolmente.

Ecco come avere il WC sempre profumato e splendente con alcuni trucchetti

Certamente usare dei buoni igienizzanti è importante per ottenere risultati soddisfacenti. Bisognerebbe applicare un gel nella superfice interna del water e lasciare agire per un po’ prima di tirare lo sciacquone. Poi potremmo mettere in pratica dei semplici trucchetti per garantire un buon profumo in bagno. Senza troppi sforzi. Alcuni, ad esempio, inseriscono nella cassetta dell’acqua un flacone di detersivo, eseguendo prima un piccolo foro alla base. In questo modo ogni volta che tireremo lo sciacquone una piccola quantità di detergente finirà sul WC, un trucco perfetto per velocizzare le pulizie e neutralizzare la puzza. C’è chi si avvale un prodotto che usiamo spesso in cucina, come la pastiglia per lavastoviglie, da inserire sempre nella cassetta dell’acqua. Ma, per avere il Wc sempre profumato e splendente, potremmo realizzare con le nostre mani, e pochi ingredienti, una pastiglia efficace per il bagno.

Come preparare il mix perfetto per il bagno

Per realizzare la pasticca fai da te per il bagno serviranno i seguenti ingredienti:

50 gr di acido citrico ;

; 25 gr di bicarbonato ;

; 20 ml di detersivo per piatti ;

; un limone spremuto.

Quindi mescoliamo bene in una ciotola tutti i componenti, fino a che non saranno amalgamati alla perfezione. A piacere potremo aggiungere anche poche gocce di un olio essenziale, magari il nostro preferito. Versiamo il mix negli stampi in silicone, quelli di piccole dimensioni che utilizziamo in cucina per diverse preparazioni e aspettiamo che diventi solido. Adesso potremmo posizionarla all’interno del water, lasciamo agire per circa 10 minuti, poi potremo pulire aiutandoci con lo scopino e tirare l’acqua.