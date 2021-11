Proprio ieri 10 novembre 2021, è entrata in vigore la mini riforma del Codice della Strada che ha modificato ben 40 articoli ed introdotto sanzioni molto più severe per gli automobilisti indisciplinati. Con multe raddoppiate, ad esempio, per gli automobilisti che parcheggiano nei posti riservati alle persone disabili.

In questi casi, chi infrange la legge deve pagare una multa raddoppiata rispetto al passato di 672 euro a fronte dei vecchi 355 euro.

Pagamento che potrà avvenire anche direttamente online, attraverso una delle tre opzioni descritte in questo articolo

Ma la riforma va ben oltre.

Le multe per l’uso dei telefonini alla guida si estendono anche ai tablet. Oltre che a tutti i dispositivi analoghi. Insomma a tutti i dispositivi che anche solo temporaneamente, allontano le mani del guidatore dal volante.

Nuove sanzioni anche per moto e motorini, in caso di mancanza di casco, e tante novità anche per i monopattini, parcheggi rosa ed auto a noleggio.

Quest’oggi rimanendo in tema di sicurezza stradale con i Consulenti di ProiezionidiBorsa, vogliamo soffermarci su un altro articolo del Codice della Strada che prevede un obbligo che scatta con l’arrivo della stagione fredda.

Per cui è importante non dimenticarsene soprattutto perché gli automobilisti sbadati che non si adeguano a questo obbligo entro il 15 novembre 2021, pagano una multa fino a 355 euro

L’articolo 6, lettera e, del Codice della Strada prevede che nel periodo invernale che va dal 15 novembre 2021 al 15 aprile 2022, i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.

Chi non si adegua commette l’infrazione. Perciò se viene fermato dalle competenti Autorità mentre circola, deve pagare una multa da 41 a 168 euro.

Se, invece, viene beccato mentre circola al di fuori di un centro abitato la multa aumenta fino a 355 euro.

Sono esenti dalla sanzione amministrativa gli automobilisti che, invece, montano sul proprio veicolo le gomme cd. quattro stagioni.

Ossia quelle gomme omologate per essere utilizzate in inverno e caratterizzate dalla sigla M+S ossia mud (fango) + snow (neve).

Da regione a regione

Per cui essendo oramai prossimi all’obbligo per le gomme invernali per le auto e per i mezzi pesanti, si consiglia di informarsi dal proprio gommista di fiducia.

Inoltre, è importante controllare le eventuali ordinanze regionali al riguardo, che possono cambiare da regione a regione.

In Regioni montane, dove le strade sono spesso innevate, è prevista un’estensione del periodo di obbligo già a partire dal 15 ottobre.

Al contrario, in Sardegna l’obbligo delle catene a bordo è compreso fra il 1 dicembre e il 15 marzo.