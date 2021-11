La rivoluzione digitale e l’avanzamento della tecnologia stanno trasformando il mondo rendendolo sempre più social. Nel nostro Paese, ma oramai in quasi tutto il Pianeta, il numero delle persone che trascorre la maggior parte del proprio tempo online, cresce vertiginosamente.

Soprattutto i giovanissimi sono sempre più attivi sui canali social e gli effetti, purtroppo, non sono sempre positivi. In Italia, si registrano addirittura più smartphone che abitanti e nonostante le conseguenze negative dell’essere troppo connessi siano sotto gli occhi di tutti, non c’è ancora una inversione di tendenza.

Il vivere praticamente con il cellulare incollato nelle proprie mani si ripercuote, infatti, sulla nostra salute. I fastidi e gli effetti collaterali legati all’abuso dello smartphone o degli altri dispositivi ad esso equiparati, sono altamente dannosi.

Consultiamo i dispositivi elettronici nei luoghi più impensabili addirittura in bagno o nelle posizioni più improbabili. Dal divano o dal letto anche quando, completamente scarichi, e quindi, attaccati ai cavi di ricarica.

Cavi che vorremmo si allungassero come molle per seguirci ovunque.

Ed è proprio quando i dispositivi sono sotto carica che in pochi prestano veramente attenzione a questa cosa così banale, senza immaginare che è proprio così che si danneggia il dispositivo.

Con gli Esperti di ProiezionidiBorsa, cercheremo di scoprire qual è quella abitudine che seppur banale può rovinare i nostri dispositivi.

In pochi quando caricano il cellulare prestano veramente attenzione a questa cosa così banale senza immaginare che è proprio così che lo danneggiamo

Sebbene siano realizzati in gomma e dunque flessibili, i cavi dei caricatori sono comunque delicati e si prestano facilmente alla rottura, soprattutto, quando vengono continuamente sollecitati.

Sollecitazioni che ne causano lo sfilacciamento visibile ad occhio nudo e, in questi casi, il consiglio è di buttarli subito perché pericolosi.

O sollecitazioni che possono danneggiare i cavi anche dall’interno per cui, tutto di un colpo, non caricano più o addirittura, danneggiare la porta USB del cellulare stesso.

Nel primo caso, basterà acquistare un nuovo cavo scegliendo quello adatto al proprio telefono. Nel secondo caso, invece, sarà necessario portare il telefono in assistenza per sostituire il connettore guasto.

Non usare il cellulare o gli altri dispositivi quando sono sotto carica

E allora cosa è necessario fare per evitare che tutto ciò accada?

Semplice, non usare il cellulare durante la carica. Abitudine questa che seppur banale mette i dispositivi al riparo da eventuali guasti tecnici oltre a limitare l’uso del cellulare che non fa bene alla salute quando se ne abusa.