Per 7,9 milioni di italiani finalmente a fine estate arriveranno i soldi del cashback sul conto corrente. Logicamente non stiamo parlando di cifre astronomiche, ma del rimborso del 10% su una spesa massima di 1.500 euro avvenuta con almeno 50 pagamenti con carte, bancomat o app registrate nei primi sei mesi del 2021.

Cerchiare questa data

Entro il 31 agosto 2021 tutti gli aderenti al programma cashback ritroveranno le somme accreditate sul conto corrente indicato all’atto dell’adesione. In questi mesi la Consap sta verificando insieme al Ministero dell’Economia tutte le transazioni in modo da concludere i controlli a breve e provvedere all’erogazione dei soldi spettanti.

Cosa fare se arriva un importo errato

Molti italiani controllano continuamente l’app IO per verificare la somma precisa del rimborso. La tecnologia potrebbe fare brutti scherzi e il consumatore si potrebbe ritrovare con un accredito errato.

In questo caso, però, non c’è da dannarsi. La Consap, infatti, ha previsto una sezione dedicata per inoltrare un reclamo entro il 29 agosto 2021. In questi controlla rientra anche il caso degli spiacevoli episodi dei furbetti del cashback che in modo artificioso hanno raggirato le regole per ottenere più transazioni per centrare il super – premio da 1.500 euro. Molti consumatori, infatti, hanno frazionato i pagamenti in modo da fare più transazioni.

Quando arrivano i 1.500 euro

Il super – premio non arriverà a fine agosto, ma a quanto pare entro il 30 novembre. Il riconoscimento di 1.500 euro a 100 mila cittadini con più transazioni tra l’1 gennaio e il 30 giugno 2021 segue un percorso diverso. Dunque attualmente chi rientra tra i 100 mila italiani con più pagamenti effettuati riceverà il super – premio entro l’ultimo mese dell’anno.

Attualmente il programma cashback è fermo per decisione del Governo Draghi. Quest’ultimo sta verificando attentamente se reintrodurre il cashback per il 2022. Se il beneficio compensa i costi sostenuti dall’Erario, allora, è probabile una riproposizione della misura antievasione.