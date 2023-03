Gli asparagi: perché fanno bene e a cosa bisogna stare attenti

Lo sapevi che gli asparagi hanno un sacco di funzioni per l’organismo? ecco quali sono..

Con l’avvicinarci di marzo e delle belle temperature, iniziano ad arrivare anche le verdure super consigliate e ricche di benefici. Un esempio lampante di questa descrizione appena fatta sta proprio negli asparagi. Gli asparagi infatti sono una verdura tipica del mese di marzo e della primavera in generale. Hanno un sapore abbastanza deciso e spesso non piace a tutti. In realtà però si possono creare tante ricette gustose e non solo.

Valori nutrizionali degli asparagi

Gli asparagi presentano solo 24 kcal su 100 grammi di prodotto. Un valore veramente basso. Proprio per questo motivo molte nutrizioniste consigliano gli asparagi nelle diete mirate al deficit calorico, dunque al dimagrimento. Oltre alle calorie possiamo vedere anche i seguenti valori:

92 g di acqua;

3 g di proteine;

0,2 g di grassi;

4 g di carboidrati;

2 g di fibre;

25 mg di calcio;

64 mg di fosforo;

Vitamina C, diverse del gruppo B e A.

Gli asparagi: perché fanno bene e come utilizzarli

Dai suoi valori nutrizionali notiamo che spicca la presenza di un sale minerale molto importante per la nostra salute: il fosforo. Il fosforo infatti è importante per la salute delle ossa ma anche dei denti. Spesso si consiglia di mangiare pesce quando si è in carenza di questo sale minerale, in realtà esistono tanti alimenti che ne sono ricchi. Un esempio sono proprio gli asparagi.

Quando non bisogna mangiarli

Prima di vedere la lista delle proprietà benefiche che ha questo alimento, è bene anche precisare una piccola cosa. Ovviamente, come per tutti gli alimenti, bisogna introdurre le giuste dosi. Nel caso degli asparagi infatti, ci potrebbero essere alcune controindicazioni se mangiati in grandi quantità. Infatti vengono sconsigliati proprio in caso di cistite perché potrebbero aumentare i sintomi.

Perché fanno bene?

Nonostante ciò restano comunque un valido alimento, grazie alla presenza di molte molecole capaci di rendere gli asparagi un cibo da consumare nella dieta. La quantità di acqua, pari a 92 grammi, fa immaginare che sia un ortaggio abbastanza digeribile. In più grazie alla presenza delle fibre, gli asparagi vengono anche molto consigliati in casi di stitichezza e problemi a livello gastrointestinale. Tra i benefici c’è il fatto che sono degli ottimi antiossidanti e antinfiammatori. Sarebbero capaci quindi di arrestare quei processi che potrebbero portare alla formazione di alcune malattie.

Come introdurre gli asparagi nell’alimentazione

Abbiamo detto che a volte il suo sapore, specialmente ai più piccoli, non piace perché è molto deciso. Per introdurli nell’alimentazione di tutti in modo più simpatico, ci sono diverse idee da poter fare. Ad esempio potremmo fare un po’ di polpette al forno, con carne macinata e formaggio in modo da camuffare un po’ il sapore. A chi invece piacciono sono ottimi anche se conditi, dopo averli cotti, con un po’ di olio, sale e aceto balsamico. Ottima per la dieta è senza dubbio la vellutata: è saziante e non gonfia, perfetta se abbinata ad una fonte di carboidrati come pasta o riso. Questo è tutto quello che sappiamo sugli asparagi: perché fanno bene ma anche come cucinarli per qualche ricetta sfiziosa.