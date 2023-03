Powell e la Lagarde ogni tanto rappresentano il driver per far raffreddare gli oscillatori di breve termine dei grafici. Non ci sono a parer nostro le condizioni al momento per dare spazio a una forte correzione dei mercati. Il setup del 6 marzo nelle nostre logiche previsionali indicate a inizio anno, poteva rappresentare un punto di arrivo, un massimo temporaneo. Ci sono però alcune evidenze grafiche che almeno su Wall Street non ci convincono tanto che possa iniziare una gamba ribassista (come al solito però i prezzi avranno ragione!). Guardando oltre il breve termine, i nostri calcoli statistici ci fanno dire che il meglio per i mercati azionari deve ancora venire.

La previsione dell’ anno in corso

La media storica ponderata sulle quotazioni dal 1898 ad oggi, ci fa ritenere che il massimo annuale verrà segnato probabilmente fra novembre e dicembre. Se la view si rivelerà corretta, finoa quel momento ogni ritracciamento rappresenterà un’occasione di acquisto.

Procediamo per gradi.

Alle ore 19:28 della seduta di contrattazione del giorno 7 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.561

Eurostoxx Future

4.279

Ftse Mib Future

27.760

S&P500

3.998,99.

Ecco le date dove si affollerranno probabilmente gli swing (minimi e massimi assoluti e relativi) più importanti del mese:

6/7, 9, 17, 21/22, 27/28 e il 30. Dopo domani scadrà un altro setup e potrebbe rappresentare una nuova ripartenza al rialzo.

Il meglio per i mercati azionari deve ancora venire: è iniziato un ritracciamento?

Anche oggi, come al solito dobbiamo monitorare attentamente i livelli di supporto e resistenza.

Nuovi ribassi con chiusure di sedute inferiori a:

Dax Future

15.364

Eurostoxx Future

4.255

Ftse Mib Future

27.545

S&P500

3.935.

Le ressitenze e gli obiettivi di breve invece rimangono invariate. Questi sono i livelli che potrebbero essere raggiunti entro il 20 di questo mese:

Dax Future

16.200

Eurostoxx Future

4.450

Ftse Mib Future

28.500

S&P500

4.150/4.220.

Domani sarà importante: cosa accadrà? Nuovi rialzi o nuovi ribassi?

