Gli analisti raccomandano Digital Value e il titolo accelera a Piazza Affari

Le azioni Digital Value venerdì potrebbero andare a chiudere la settimana più rialzista delle loro storia borsistica. Il titolo, infatti, è stato spinto sia dai buoni conti del 2023 e gli analisti raccomandano Digital Value. Fin dove potrebbe spingersi il rialzo in corso?

Digital Value ha vissuto una giornata altalenante a Piazza Affari, chiudendo pressoché in parità a 65 €. La sessione di mercoledì è iniziata con un aumento del 2%, sostenuto dai risultati positivi annunciati il giorno precedente, ma successivamente il titolo ha oscillato sotto la parità durante la tarda mattinata, terminando con una perdita dello 0,92%. Nel complesso, il titolo ha registrato un aumento dell’8,70% nel primo mese dell’anno, con una crescita notevole nella settimana corrente in attesa dei resoconti aziendali.

I conti dell’esercizio 2023

Le stime preliminari hanno rivelato che Digital Value ha chiuso il 2023 con ricavi consolidati di 849,5 milioni di euro, segnando un incremento del 19,9% rispetto all’anno precedente. Questo rappresenta il decimo semestre consecutivo di crescita a doppia cifra, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 20,2% tra il 2019 e il 2023. I risultati completi saranno pubblicati il 29 aprile.

Le raccomandazioni degli analisti

Dopo l’annuncio, Intesa Sanpaolo ha confermato il rating “buy” con un prezzo obiettivo di 115 €, per un potenziale rialzo di circa il 100% rispetto ai livelli attuali, sottolineando che i ricavi sono in linea con le attese e confermando il trend di crescita sostenibile del gruppo. Anche Equita Sim ha mantenuto il giudizio “buy” con un prezzo target di 84 €, evidenziando che la crescita è stata trainata principalmente dalla clientela pubblica, con un’accelerazione correlata ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Mediobanca Research ha confermato il giudizio “outperform” con un prezzo obiettivo di 95 €, notando una crescita organica più robusta delle attese e confermando il solido momentum del business. Nonostante la recente performance positiva, il titolo continua a essere scambiato con uno sconto di oltre il 30% rispetto ai peer in termini di multiplo Ev/Ebitda.

Gli analisti raccomandano Digital Value , ma il titolo continua a scendere a Piazza Affari: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo doValue (MIL:DOV) ha chiuso la seduta del 31 gennaio invariato rispetto alla seduta precedente a quota 65 €.

La tendenza in corso è rialzista e potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura. Solo una chiusura settimanale inferiore a 62,3 € potrebbe favorire una ripresa del ribasso.

