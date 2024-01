L’India sorpassa Hong Kong, ecco quanto cresceranno i suoi utili aziendali nei prossimi anni

Di recente il mercato azionario indiano ha superato quello di Hong Kong, diventando così il quarto più grande al Mondo. Ecco perché è successo e le prospettive future secondo gli analisti.

Il valore complessivo degli indici indiani ammonta attualmente a circa 4.330 miliardi di dollari. Questo ha fatto sì che l’India diventasse il quarto mercato azionario più grande al Mondo.

L’India sorpassa Hong Kong, perché è successo?

Il mercato indiano si è imposto come una valida alternativa a quello cinese, grazie ad un assetto politico stabile, all’economia basata sui consumi che rimane tra le principali a più rapida crescita. Investitori e aziende globali hanno dunque sempre più deciso di puntare sul mercato indiano, fino agli esiti appena descritti.

Al contrario, il mercato azionario cinese non sta attraversando un buon periodo. Le normative anti-COVID, tensioni geopolitiche e la crisi del settore immobiliare sono tra le principali motivazioni del crollo di Hong Kong. C’è però da specificare che alcuni analisti, come quelli di Ubs, prevedono per il 2024 potrebbe esserci una svolta e che i titoli cinesi avranno performance complessivamente migliori di quelli indiani.

Di quanto cresceranno gli utili aziendali indiani?

Secondo gli analisti di Goldman Sachs, nel corso del 2024 gli utili aziendali indiani cresceranno del 15%. Nel 2025, invece, ci sarà un’ulteriore crescita del 14%.

La situazione dell’indice indiano

Sensex ha toccato un massimo storico il giorno 10 gennaio. Tuttavia, nonostante il forte slancio dei prezzi, in seguito il movimento si è affievolito e l’indice è tornato al di sotto del livello di break-out.

Ciò non toglie che le prospettive di crescita futura per il mercato indiano siano ancora interessanti e che quest’ultimo possa costituire una buona occasione per gli investitori.

Per ora, l’India sorpassa Hong Kong. Non resta che vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi.

