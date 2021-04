Impazza la passione per il true crime, cioè il genere che tratta di crimini e misteri realmente avvenuti. Prendendo la palla al balzo Netflix ha velocemente prodotto e pubblicato molte serie su questo tema.

Gli amanti del mistero non devono assolutamente perdersi queste tre serie Netflix che raccontano storie vere perfette per tutti coloro che non sono deboli di cuore.

Unsolved Mysteries

Unsolved Mysteries è il reboot di una celebre serie andata in onda negli USA dal 1987 al 2002. Su Netflix oggi sono disponibili due stagioni della nuova versione di Unsolved Mysteries. Questa è la serie perfetta per chi ama i misteri a tutto tondo.

Molti episodi trattano infatti di crimini come omicidi e sparizioni. Uno spazio è però dedicato anche a misteri più sovrannaturali come avvistamenti gli alieni negli USA o i fantasmi di Fukushima.

Lo squartatore

Se solitamente quando pensiamo allo squartatore inglese ci viene in mente Jack lo Squartatore, qui parliamo di uno squartatore ben più recente. Chiamato anche Yorkshire Ripper, questo serial killer ha terrorizzato lo Yorkshire per ben cinque anni negli anni ‘70.

Questo documentario in più episodi segue la storia dei suoi omicidi e racconta dei tentativi della polizia di trovare l’assassino. Gli amanti del true crime non possono farsi mancare quindi questa serie dedicata a uno dei killer più celebri del Regno Unito.

Conversazioni con il killer: il caso Ted Bundy

Gli amanti del mistero non devono assolutamente perdersi queste tre serie Netflix che raccontano storie vere e tra queste spicca sicuramente quella dedicata a Ted Bundy. Ted Bundy è infatti forse uno dei serial killer più celebri di tutti i tempi e ha fatto a lungo parlare di sé.

Questa serie non solo segue i suoi crimini e i tentativi di catturarlo, ma offre anche il punto di vista di Bundy stesso. Durante i quattro episodi è infatti possibile assistere a diverse apparizioni e interviste di Bundy che racconta la sua esperienza in prima persona.