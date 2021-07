Molti italiani sono veri e propri amanti del caffè, amano gustarlo, al bar o a casa, in tutte le versioni possibili. Questa bevanda gustosa ed energetica è davvero un simbolo della nostra cultura, amata da moltissimi.

In questo articolo abbiamo visto in che modo possiamo risparmiare tempo e denaro con questo pratico metodo per preparare il caffè. Oggi, però, vogliamo parlare di un piccolo lato oscuro della bevanda, mostreremo perché gli amanti del caffè devono fare molta attenzione per questo incredibile motivo.

Una bevanda da consumare con moderazione

Il caffè ha molte proprietà: dalla caffeina, che dà energia, ad altre componenti che possono essere benefiche per la salute. È una bevanda ricca di pregi. La caffeina ha la proprietà di dar energia, ma non bisogna eccedere nella quantità, perché potrebbero esserci effetti non desiderati anche rischiosi.

Questa molecola non è tollerata da tutti nello stesso modo e può addirittura creare dipendenza e danni alla nostra salute. Per questo motivo dobbiamo fare molta attenzione e moderare il consumo di caffè.

La dose che gli esperti consigliano è di 300 mg di caffeina al giorno, che corrisponde a circa tre tazzine di espresso. Se superiamo questo limite, il nostro corpo potrebbe reagire male, iniziare ad avere tachicardia, difficoltà a concentrarsi e a prendere sonno.

Quello che pochi sanno è che non solo il caffè contiene la caffeina e per questo dobbiamo anche considerare le altre bevande che assumiamo nel calcolo della dose raccomandata. Una lattina di 33 g di cola, per esempio, contiene 35 mg di caffeina, mentre una tazza di thè nero ne contiene 60 mg.

Ora che sappiamo che questa sostanza è da tenere d’occhio dobbiamo ricordarci di fare attenzione a quanta ne assumiamo, ne guadagneremo in salute e in tranquillità.