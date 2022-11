Le verdure che il cane può mangiare con sorprendenti benefici e quelle assolutamente da evitare

Anche i nostri animali domestici possono mangiare le verdure. Questi alimenti non sono solamente molto salutari per noi, ma lo sono anche per un cane o un gatto. In Italia e in tutto il Mondo, sono milioni gli animali domestici. Tra questi pesciolini, criceti, pappagalli. Ma il primato continua ad appartenere al cane, seguito subito dopo dal gatto.

Quando si decide di prendere con sé e con tutta la famiglia un cane, ad esempio, è fondamentale pensare a tutti gli aspetti della sua vita. Bisogna sapere come educarlo bene, se questo è ancora un cucciolo, come farlo sentire al sicuro e cosa dargli da mangiare. Quali sono le verdure che il cane può mangiare con sorprendenti benefici? Ci sono ed è importante saperlo.

Allo stesso modo, bisogna sapere che ci sono alcune verdure che non fanno bene al nostro piccolo amico. Per questo vanno assolutamente evitate. Così come vanno evitati alcuni cibi che prevedono queste verdure come condimento.

Le verdure che il cane può mangiare con sorprendenti benefici e che dovrebbero far parte della sua dieta

L’alimentazione di un cane che sta a casa con noi dipende in tutto e per tutto da noi. Quindi, siamo responsabili al 100% della sua salute da quel punto di vista. Quante volte il cane ci guarda con gli occhi dolci mentre siamo a tavola a pranzo con familiari, amici o parenti? In quel momento è difficile non allungare sotto il tavolo qualcosa.

Ma questo potrebbe rivelarsi un grandissimo errore. Per il cane vanno bene le crocchette, da poter ammorbidire se non sono di suo gradimento, ma anche il cibo umido. Inserire le verdure è la scelta giusta. Quelle che possono dargli beneficio sono queste:

lattuga;

spinaci;

sedano;

finocchio;

carote;

fagiolini.

I benefici di dare tutti questi alimenti, senza esagerare ovviamente, sono diversi. Avrà una grande fonte di vitamine, di minerali e di fibre per regolarizzare l’intestino.

Come fargli mangiare le verdure

Di solito il cane apprezza questo tipo di verdure anche crude. Tuttavia, meglio tagliarle a pezzetti piccoli. Inoltre, molti cani preferiscono siano al vapore, grattugiate, oppure anche frullate. Questi sono modi migliori per fargliele mangiare di sicuro.

Quelle da evitare per non incorrere in gravi problemi di salute

Un cane non deve assolutamente mangiare l’aglio e la cipolla. Se le persone non danno direttamente queste verdure al cane, spesso non si accorgono di dargli comunque qualcosa dal nostro piatto che le contengono. Ma per loro è come se fossero veleno.

Infatti, possono davvero disturbi gastrointestinali, anche gravi. Tuttavia, non sono le sole minacce. Ogni cane è diverso dall’altro. Il nostro può avere uno stomaco delicato o problemi a digerire alcuni alimenti. Quindi, è sempre meglio controllare anche le sue feci quando si dà qualcosa di nuovo da mangiare.

In questo modo si può capire subito se gli ha fatto male e cosa evitare nel futuro per farlo stare meglio. In ogni caso, l’unica persona che può darvi sempre tutti i dettagli sulla sua salute e sulla sua alimentazione è sempre e solo il veterinario.