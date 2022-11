Gli accessori indispensabili per un gatto utili a proteggerlo dal freddo in autunno e inverno

Avere un gatto in famiglia è molto bello da un lato e molto impegnativo dall’altro. Come ogni animale, anche il gatto ha le sue esigenze, i suoi bisogni, magari i suoi problemi di salute. Inoltre, ogni gatto ha un carattere particolare che bisogna imparare a gestire.

Se si decide di prenderlo nella propria famiglia, è necessario sapere dove recarsi in caso di problemi e cosa usare per la sua alimentazione e per il suo benessere. Ad esempio, quali sono gli accessori indispensabili per un gatto utili per la stagione fredda? Ce ne sono diversi e sarebbe il caso di procurarseli.

Così come il cane ha bisogno di specifici accessori durante l’autunno e l’inverno, anche il gatto ha bisogno di qualcosa in particolare. Vediamo che cosa è indispensabile per far vivere bene un gatto che sta in casa, ma anche un gatto che sta un po’ in casa e un po’ fuori casa.

Gli accessori indispensabili per un gatto quando fa freddo

Gli animali hanno il pelo che li protegge molto dal freddo, ma questo non vuol dire che bisogna lasciarli tranquillamente alle basse temperature.

Per affrontare meglio i mesi più freddi, gli esperti di animali consigliano questi accessori per il felino:

spazzola: è importante spazzolarlo ogni mattina, il pelo per lui può essere un grande problema in alcuni periodi dell’anno e lo è anche in casa dal momento che si attacca ovunque;

copertine: è vero che il gatto preferisce stare in una scatola piuttosto che in un bel lettino morbido, ma lasciare una copertina dove gli piace stare è sempre la soluzione migliore;

materiali isolanti per la cuccia: se la cuccia si trova fuori casa, in autunno bisogna inserire del cartone o del polistirolo per staccarla dal suolo umido;

tiragraffi: questo è l’accessorio più importante per i nostri amici felini perché permette loro di giocare, di farsi le unghie, di mettere il proprio odore. Per tutti questi motivi è davvero indispensabile quando fa freddo e ci si ritrova quasi sempre chiusi in casa;

giochi: per lo stesso motivo è consigliato prendere dei giocattoli nuovi in autunno e in inverno in modo da distrarlo, farlo divertire e dargli anche un po’ di compagnia mentre fa i suoi riposini. Dormire è fondamentale anche per le persone.

Alcuni accorgimenti con le basse temperature

Oltre a circondare l’animaletto con gli accessori appena descritti, è molto importante fare attenzione ad alcune cose. Ad esempio, bisogna sempre guardare la ciotola in cui mangia e quella in cui beve. Sarebbe meglio prenderle di plastica perché l’acciaio con le basse temperature è molto freddo. Inoltre, se le ciotole si trovano all’esterno, in inverno potrebbero gelare.

Quindi, molte persone lo sottovalutano, ma è decisamente fondamentale tenere le ciotole in plastica, sempre pulite e non dare mai cibo o acqua tenuti all’esterno ed estremamente freddi. Questo è molto importante per la salute del suo intestino.