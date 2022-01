Il nuovo anno è iniziato solo da qualche settimana e le nuove tendenze in fatto di moda non tardano ad arrivare. Gennaio è un mese conveniente per rinnovare il proprio guardaroba. In questo periodo dell’anno, infatti, le particolari scontistiche offerte da Brand e negozi d’abbigliamento consentono di fare grandissimi affari. Ed ecco gli accessori e i vestiti da avere assolutamente nell’armadio e su cui investire subito nel 2022 a ogni età, anche a 60 anni. Alcuni di essi fanno ritorno dagli anni ’70 e stanno già facendo battere il cuore di moltissime donne. Ecco, subito, di quali si tratta e su quali colori o stili puntare.

Gli accessori e i vestiti da avere assolutamente nell’armadio e su cui investire subito nel 2022 a ogni età

Le due calzature che dominano già questo primo mese dell’anno 2022 sono gli stivali in nabuk e quelli con tacco largo e stampa alla greca.

Lo stivaletto in nabuk è perfetto per la città e per le giornate piovose. La suola è in gomma e in stile carrarmato e il tacco sembra quasi una scultura, più stretto sopra e più largo in basso. Il colore del tessuto è chiaro, un beige quasi tendente al giallo e sono perfetti con la gonna o i pantaloni.

Gli stivali con stampa alla greca stupiscono per il loro design anche nelle colorazioni più sobrie come il nero. Il tacco è alto, largo ma estremamente comodo e la stampa è su una parte di tessuto più elastico all’altezza della caviglia.

Tra accessori immancabili e dettagli vistosi

La sera deve avere il giusto brio e un tocco di raffinatezza. Cosa esiste, dunque, di meglio di una borsa pochette, interamente decorata con piume rosa? Un vero tocco di femminilità e davvero glam.

Per il giorno, meglio optare per una borsa in montone color écru, ovviamente a spalla per una maggiore comodità.

Per le prime giornate di sole gli occhiali geometrici rappresentano una scelta di stile. La montatura è rigida e squadrata e le lenti hanno forma rettangolare.

Pantaloni

Direttamente dagli anni ’70 tornano i pantaloni in pelle vellutata con taglio dritto e asimmetrico, altrimenti conosciuti come “Longchamp”. Con questi non bisogna essere timorose a osare con tocchi di colori.

Per le giornate fredde, il maglione è sempre una scelta di garanzia. È fondamentale, però, scegliere quello in stile montagna, con maniche bombate nella parte superiore e super aderenti sui polsi.

