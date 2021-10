Già da piccoli vedevamo a casa dei nonni questi grossi mobili in legno bellissimi e arricchiti da tante parti lucenti di materiali anche preziosi. Per fortuna queste bellezze si sono tramandate negli anni e, anche oggi, riusciamo a trovare questi complementi di arredo. Presenti in molte case di campagna, si sposano, però, bene anche con le abitazioni più moderne creando un contrasto di stili davvero interessante.

Un loro punto debole però è sicuramente la manutenzione, fondamentale per preservarli nel tempo. Il legno si sa pretende una regolare e accurata gestione, anche con prodotti specifici, così come le serrature, i pomelli e le maniglie. Gli accessori dei nostri amati mobili antichi torneranno a splendere grazie a questi rimedi fai da te applicabili da tutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Prima cosa, per lucidare quest’ultimi, è capire di quale materiale sono fatti. Ne esistono in ottone, argento, ceramica ecc. e ognuno di questi ha bisogno di specifici prodotti e accortezze. Il mercato offre ovviamente prodotti ad hoc, anche costosi, ma con questo articolo vorremmo sfruttare rimedi naturali già presenti in casa.

Gli accessori dei nostri amati mobili antichi torneranno a splendere grazie a questi rimedi fai da te

Come detto, le maniglie, le chiavi e tutto quello presente nei nostri mobili possono essere di diversi materiali; giusto vedere quindi, caso per caso, come comportarci.

Ottone: questa preziosa lega è facilmente soggetta all’ossidazione e un detergente a basso costo da fare in casa è un’ottima soluzione. Miscelando il bicarbonato con del limone si ottiene un impasto morbido da stendere sulle superfici interessate. Il tutto va poi rimosso risciacquando con della semplice acqua.

Ceramica: di questo materiale sono soprattutto i pomelli degli sportelli o dei cassetti. Le loro macchie vanno trattate con il sapone di Marsiglia sciolto in acqua. La ceramica una volta pulita è preferibile asciugarla con un asciugacapelli o all’aria.

Bronzo: un’altra preziosa lega che possiamo trovare in molti mobili, soprattutto di qualche decennio fa. Il suo colore col tempo tende ad annerirsi e l’olio d’oliva è il prezioso alleato che ci aiuterà a ripulirlo. Scaldiamolo leggermente in un pentolino e poi, con l’aiuto dell’ovatta, passiamolo sulle macchie fino alla loro scomparsa.

Argento: forse il più prezioso dei metalli che possiamo trovare nei complementi di arredo vecchio stile. Proprio per questo serve innanzitutto avere mano leggera e molta pazienza e, come materiali, una spugna non abrasiva immersa in acqua calda e sapone naturale. Se non disponiamo del sapone possiamo sostituirlo mischiando, in un litro di acqua, 1 cucchiaio di sale e 2 di bicarbonato di sodio.

Rame: facciamolo tornare splendente riempiendo uno spruzzino con dell’aceto. Una volta erogato sull’accessorio da ripulire, detergiamolo con una stoffa asciutta.

Il sapone di Marsiglia, che abbiamo consigliato per la ceramica, e ottimo anche per pulire i ripiani in marmo, molto diffuso sui comò e comodini.