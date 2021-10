Una tira l’altra: è questo che penserà chiunque proverà le frittelle di cavolfiore alle erbe che oggi vedremo come preparare. Sono solo uno dei tanti antipasti sfiziosi da fare con quest’ortaggio della famiglia delle crucifere, molto più spesso servito come contorno o per assieme a primi piatti.

Per un antipasto sfizioso ecco questa ricetta con il cavolfiore che piacerà a tutta la famiglia. Le frittelle potranno essere servite prima del pranzo o anche come aperitivo.

Prima di procedere, raccomandiamo di consultare “I trucchi per ottenere una frittura croccante e asciutta” per garantirsi una riuscita ancora migliore della ricetta che illustreremo.

Ingredienti per 6 persone

400 g di cavolfiore;

150 g di farina;

1 mazzetto di prezzemolo;

3 rametti di timo;

200 ml di acqua a temperatura ambiente;

5 g di lievito di birra;

1 cucchiaino di zucchero;

q.b. olio di semi, pepe e sale.

Il primo passo è mondare il cavolfiore, asportare il gambo e tagliarne le cimette. Queste ultime saranno le protagoniste della nostra ricetta. Vanno scottate in acqua salata in ebollizione per circa cinque minuti, scolate e lasciate infine raffreddare. In seguito bisogna setacciare la farina, unirvi il lievito di birra sbriciolato, lo zucchero e l’acqua tiepida, mescolando fino ad ottenere una pastella omogenea. Coprire la ciotola con un foglio di pellicola e lasciar lievitare la pastella per un’ora.

Durante questo lasso di tempo, approfittarne per tritare il prezzemolo assieme alle foglioline di timo e ad una macinata di pepe nero. Dopo che la pastella è lievitata, mescolarla al macinato. Intanto, bisogna prepararsi alla frittura scaldando abbondante olio in una padella antiaderente. Le cimette di cavolfiore devono essere immerse nella pastella preparata e fritte per circa due minuti, fino a quando saranno gonfie e dorate. Attenzione a far cuocere solo poche frittelle alla volta, se si vuole ottenere una cottura migliore. Scolarle sulla carta assorbente e servirle ancora calde.