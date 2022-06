Il mese è agli sgoccioli e per molti è stato un periodo ricco di novità e cambiamenti positivi, che hanno portato successo e denaro. Alcuni segni dello zodiaco hanno finalmente trovato l’amore e la pace interiore, dopo un periodo tormentato, altri hanno rafforzato la propria relazione sentimentale. Alle porte di luglio bisogna tirare le somme, ma ancora questi ultimi giorni possono rivelarsi pieni di sorprese e colpi di scena, secondo l’oroscopo.

Il Sole lascia il segno dei Gemelli, per trasferirsi in Cancro, lasciando spazio al pianeta Venere, portatore di leggerezza, influenzerà il modo di vivere le relazioni. A contribuire positivamente sull’ultima settimana di giugno dei Gemelli arriva anche Mercurio. Questa combinazione porterà maggiore fiducia in sé, donando un fascino che farà brillare come non mai, questo segno sarà l’anima della festa.

Giugno termina in bellezza per i Gemelli grazie al Sole e Venere ma giorni altalenanti e sofferenti per questi 2 segni

È il momento per i Gemelli di trovare un poco di pace a livello psicofisico, se l’inizio anno è stato un poco catastrofico, questa stagione inizia veramente alla grande. Non tarderanno ad arrivare soddisfazione e rivincite in ambito professionale, concentrazione, energia e forza saranno decisive per superare ogni tipo di ostacolo. Periodo fertile anche in amore, dove le relazioni amorose troveranno maggiore stabilità, i single potranno contare su incontri inaspettati, l’occasione giusta per trovare la dolce metà.

Ma non tutti i segni potranno festeggiare, come il Sagittario, che ancora dovrà risolvere alcune situazioni che provocano un certo nervosismo. Non sembrano esserci Stelle e proteggere il suo cammino e a breve bisognerà prendere una decisione importante. Questo stato d’animo non aiuta a mantenere i rapporti sereni e tranquilli sia con il proprio partner che con amici e familiari. Nonostante il clima teso è indispensabile mantenere saldi i nervi e la lucidità per non peggiorare la situazione.

Vergine

Se giugno termina in bellezza per i Gemelli grazie al Sole, per la Vergine non si può dire altrettanto. L’indecisione sarà all’ordine del giorno e i picchi di malumore potrebbero rovinare l’estate. Gli sbalzi d’umore improvvisi potrebbero accendere la sua permalosità innata, provocando malcontenti generali. Uscirà fuori il lato estremamente preciso e polemico, dove non saranno rare parole di disappunto. Ma questo non deve distogliere le attenzioni sulle relazioni, senza sfuggire ma affrontando le cose con la calma.

Nonostante il periodo sfavorevole, questo potrebbe essere uno stimolo per riflettere e gestire meglio i rapporti con gli altri e sé stessi. Anche se l’istinto iniziale è di fuggire via o sotterrare la testa, non è il momento di mollare, perché prima o poi gli sforzi saranno ripagati.

Approfondimento

