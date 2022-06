Anche con più di 40 gradi all’esterno, la pasta al forno è un piatto a cui è difficile rinunciare. In estate o in inverno è una pietanza appetitosa che sa subito di casa. La prepariamo per il pranzo della domenica o anche per gustarcela dopo un’escursione in montagna. Se cucinata nel modo giusto, si mantiene cremosa ed è altrettanto buona anche da fredda.

Ma prepararla alla perfezione non è affatto semplice, può capitare che risulti poco condita, secca o al contrario troppo liquida. Sia che si tratti di lasagna classica con la sfoglia che di pasta ripassata al forno, ci sono dei passaggi fondamentali da seguire. Solo così potremo servire un piatto degno di uno chef che farà leccare i baffi a tutti.

Alcuni trucchi degli chef per preparare la lasagna e la pasta al forno invitanti e cremose come al ristorante

La prima cosa da considerare per la buona riuscita del piatto è la cottura della pasta. Meglio lasciarla al dente il più possibile, così non si spappolerà troppo in forno. Questo vale sia per la sfoglia delle lasagne che per la pasta corta della pasta al forno. Se i tempi di cottura si aggirano intorno ai 10 minuti, scoliamola dopo 7, così avremo la cottura perfetta. Per le sfoglie dipende un po’ dallo spessore, ma in ogni caso sbollentiamole per poco più di 1 minuto.

Condimento e cottura in forno

Non risparmiamo sul condimento, anzi, abbondiamo ma facciamo attenzione alla consistenza. Una lasagna perfetta ha tra gli ingredienti il ragù di carne macinata, la mozzarella, il prosciutto cotto e la besciamella. Se vogliamo una versione più golosa, aggiungiamo un po’ di salsiccia fresca al ragù. Oppure del salame, tagliato a tocchetti nel condimento, darà quel tocco di sapidità davvero delizioso. Abbondiamo con le quantità del condimento, ma facciamo restringere bene il ragù. Meglio aggiungere un po’ di besciamella in più piuttosto che ritrovarsi con un sugo liquido che non si rapprende.

Dopodiché ecco che arriviamo alla parte che in tanti non riescono a ricreare, la crosticina croccante. Non c’è lasagna o pasta al forno che meriti che non abbia la perfetta crosticina in superficie. Per ottenere quel risultato serve qualche trucco da adottare negli ultimi minuti di cottura. Sfruttiamo la modalità grill del forno per far dorare la superficie della pasta al forno. A questo punto sforniamola, lasciamola riposare altri 5 minuti per farla assestare prima di mangiarla.

Quindi, ecco alcuni trucchi degli chef per preparare la lasagna proprio come un cuoco professionista. Che si tratti della classica lasagna alla bolognese o di una versione rivisitata, poco importa. Se vogliamo che sia bella da vedere e appetitosa, sono questi i passaggi da fare. Proviamo a prepararla anche con un condimento bianco o con le verdure, sarà una piacevole sorpresa.

Approfondimento

Buona da impazzire questa pasta al forno bianca veloce ed economica che si prepara con pochissimi ingredienti