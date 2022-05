Tra conti correnti diversi, le transazioni sono regolate dall’utilizzo di un codice alfanumerico che è univoco e che si definisce come IBAN. Un codice che identifica chi invia il denaro e chi lo riceve. E questo vale non solo per le transazioni all’interno di un Paese, ma anche tra Paesi diversi. Nel primo caso si parlerà di bonifico nazionale, nel secondo di bonifico o di transazione internazionale.

In Italia l’IBAN è composto da un totale di 27 caratteri con le transazioni di denaro che possono coinvolgere non solo i conti correnti bancari, ma anche quelli postali e lo stesso dicasi per le cosiddette carte conto che sono delle ricaricabili con IBAN. Di conseguenza, grazie all’IBAN i soldi possono essere trasferiti da una carta conto ad un conto corrente bancario e viceversa. Oppure tra due conti postali o tra un conto postale ed uno bancario e viceversa. Ed ancora un bonifico, grazie all’IBAN, può transitare tra due carte conto. Vediamo ora, proprio per il codice IBAN, come si fa a verificare ed a controllare che il codice di 27 cifre di cui si è in possesso, magari per effettuare una transazione, sia effettivamente corretto.

Come si effettua il controllo e la verifica di correttezza del codice IBAN per i conti correnti bancari

Al riguardo c’è da dire che, prima di tutto, l’IBAN italiano è suddivisibile in 6 campi. Ovverosia, la sigla IT che è fissa, 2 numeri di controllo, 1 carattere di controllo che è il CIN, 5 numeri per indicare l’ABI che è il codice della banca, 5 numeri per indicare il CAB che è il numero della filiale, e 12 caratteri alfanumerici per identificare il conto corrente.

Detto questo, su come si effettua il controllo IBAN sui conti correnti bancari, la risposta è semplice. In quanto prima di tutto occorre accertarsi che l’IBAN in possesso sia composto da 27 caratteri. Per poi procedere alla verifica di correttezza utilizzando uno dei tanti tool gratuiti che sono presenti online.

Cosa succede per un bonifico effettuato con IBAN non corretto

La verifica di correttezza del codice IBAN è importante, in quanto, in caso di bonifico bancario o postale, con il codice di 27 caratteri sbagliato, la somma sarà stornata in automatico sul conto di partenza. Che si tratti di una carta ricaricabile con IBAN, di un conto corrente bancario o di un conto corrente postale.

