Gita fuori porta in questa splendida località del Veneto famosa per le terme, dove si incontrano Vip. Anche Sabrina Salerno e Jo Squillo si sono esibite qui

L’Italia è meta di tanti turisti stranieri, ma, ovviamente, anche di noi italiani. E i Vip non si lasciano certo scappare l’occasione per visitarle. Tanto che è facile, ormai, incontrarli per le strade di una delle località di vacanza. O, semplicemente, per una gita fuori porta. Come in questa località del Veneto, famosa per le sue terme.

Avete già pensato a cosa fare per questo fine settimana? Non potete trovare la scusa del “non so dove andare”, perché l’Italia è talmente ricca di luoghi che basta solo avere voglia di andare. Dal Nord al Sud è tutto un fiorire di arte, cultura, paesaggi mozzafiato e tanta buona cucina.

Molti, ad esempio, grazie ai Ferragnez, vanno a visitare questo piccolo borgo. O, magari, uno di questi 3 laghi, per una gita in famiglia. Ad esempio, si potrebbe fare un fine settimana rilassante all’insegna delle terme. Che tanto piacciono, perché si entra lasciando fuori tutti i problemi quotidiani. Anche qui, l’Italia offre tante località termali dove, magari, si può incontrare anche qualche Vip in cerca di relax.

Ecco perché sono famose le terme di questa località del Veneto, visitata da 2 milioni di persone

Ecco, allora, che potrebbe essere un’idea fare una gita fuori porta in questa splendida località del Veneto. Che è talmente famosa per le sue terme d’averle anche nel nome. Per dire, già nel IV secolo d.C. il poeta Claudio Claudiano ne inneggiava alla fonte termale di questo luogo.

Ebbene, la meta della nostra gita è Abano Terme che attrae, ogni anno, 2 milioni di visitatori attratti anche dalle acque e dai fanghi termali. Che sono particolarmente adatte per malattie reumatiche, osteoartrosi, dolori articolari, apparato respiratorio.

Cosa vedere ad Abano Terme in una giornata, tra una visita e l’altra alle sue Terme

Abano Terme è famosa anche per le sue strutture alberghiere che rendono ancora più piacevole la permanenza in questa località fango-terapeutica. La visita può partire da Viale delle Terme che è nel centro di Abano fino alla piazza di fronte al Grand Hotel Orologio.

Qui si può ammirare anche la fontana dell’Arlecchino. Sicuramente, una visita la merita il Museo delle Maschere che ospita numerose maschere teatrali. Da non perdere, in Piazza del Sole e della Pace la meridiana solare, che ti permette di leggere l’ora anche senza orologio.

Gita fuori porta in questa splendida località del Veneto dove mangiare anche gustosi piatti tipici

Non poteva mancare l’edificio religioso importante come il Duomo di San Lorenzo che risale alla seconda metà del X secolo. Camminando, avrete modo di vedere anche delle bellissime ville come la Bassi Rathgeb e la Rigoni Savioli.

Ovviamente, si mangia e anche bene, non spendendo molto. Si può ordinare un piatto di bigoli tradizionali o di bigoli ruspiosi. Carne a volontà, soprattutto tagliate molto apprezzate leggendo i commenti in rete.