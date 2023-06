Si trova dietro l’angolo, ha profumi mediterranei e colori turchesi questa baia alternativa economica della Sardegna

Cerchi il modo per spendere poco e fare delle bellissime vacanze senza lasciare l’Italia? Esiste un posto nel Salento che ha mare caraibico e sabbia finissima, si trova dietro l’angolo. E costa molto meno della Sardegna.

Quando cerchiamo mare pulito, una comoda pineta con la macchia mediterranea e la sabbia che ci accarezza i piedi durante le nostre passeggiate, il sud dell’Italia è la scelta giusta. Esistono numerose mete turistiche da scoprire, con cui risparmiare pur organizzando una vacanza a cinque stelle per respirare l’aria del Mediterraneo che è unica al Mondo.

La Baia dei Turchi si trova a nord di Otranto compresa nell’oasi protetta dei laghi Alimini, sotto la tutela della FAI. Questa parte dell’Adriatico è ricca di bellissime spiagge che sono tutte da visitare e da scoprire come per esempio Torre dell’Orso, la Grotta della Poesia, Porto Badisco e Castro. La zona si raggiunge facilmente in auto oppure con gli autobus che partono da Lecce. Per raggiungere la Baia dei Turchi possiamo prendere gli autobus che partono da Otranto. La linea 101 ci porta sino a 2 km dalla baia che potrà poi essere raggiunta facilmente a piedi.

Impossibile annoiarsi

Si trova dietro l’angolo ed è stata premiata sia con le bandiere blu che con le vele di Legambiente perché la sua acqua è pulitissima ed è di colore turchese. Nella Baia dei Turchi ci sono numerose calette protette dalle scogliere che sono ricche di vegetazione. Per questo il profumo che si sente tutto intorno è tipico del Mediterraneo.

Le essenze delle erbe che respiriamo durante la nostra permanenza sono salutari e hanno numerose proprietà che ci ritemprano. Quando soffia lo scirocco le condizioni climatiche diventano perfette per la balneazione. Durante queste giornate possiamo godere del mare calmo e trasparente facendo numerosi bagni in sicurezza con i bambini.

Possiamo organizzare un pranzo al sacco e sfruttare l’ombra della pineta, organizzare delle gite in barca oppure in bici, fare snorkeling oppure delle escursioni con la canoa. Anche le attività più impegnative e avventurose possono essere svolte da tutta la famiglia in totale sicurezza. Se ci piace la comodità, ricordiamoci che Otranto dista a soli 7 chilometri. A 300 metri dalla baia ci sono numerosi parcheggi, possiamo sfruttare queste ridotte distanze per allontanarci all’ora di pranzo e mangiare in uno dei tanti ristoranti di pesce di Otranto. Alcuni ristoranti invece si trovano più vicini alla baia e ci offrono comunque piatti della cucina tipica salentina.

Si trova dietro l’angolo ed è un vero paradiso

Otranto è una delle più belle città della costa adriatica, il centro è entusiasmante da visitare perché ancora oggi si notano le influenze bizantine, gotiche, aragonesi. La particolarità di questo posto? Semplice, si tratta di un sito che ha 2000 anni e un clima che è tipico della California.

Se visitiamo i siti specializzati che offrono pacchetti vacanze ci accorgiamo che questa parte del Salento è economica e conveniente. Ci sono numerose offerte che ci permettono di scegliere il tipo di vacanza che vogliamo vivere. Alcuni pacchetti costano 1.420 euro a persona ma abbassando le pretese possiamo trovare offerte da 950 euro a persona. Ultimamente per andare in Sardegna, imbarcando l’auto, una famiglia di tre o quattro persone spende tra gli 800 euro e i 1.200 euro.

La zona del Salento in cui si trova la Baia dei Turchi può essere considerata come la prima alternativa alla Sardegna. I profumi del Mediterraneo, gli scorci spettacolari e il bellissimo mare sono gli elementi che accomunano questi due posti. La parte più orientale dell’Italia però ci offre soluzioni economiche con le vacanze settimanali, con il weekend, con i resort o con i Bed & breakfast. Prezzi così competitivi sono difficili da trovare in tutto il resto della penisola.