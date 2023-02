Grazie anche ai Ferragnez tutti visitano questo piccolo borgo proclamato tra i più belli d’Italia

È entrato a far parte della esclusiva lista dei borghi più belli d’Italia. E lo merita questo borgo lombardo che è diventato famoso grazie alla trasmissione dei Ferragnez. Andiamo alla scoperta di questa meraviglia che si trova nel pavese.

Ogni fine settimana, molte persone si recano a visitare uno dei borghi più belli d’Italia. Del resto, il nostro Paese offre talmente tante alternative che si ha l’imbarazzo della scelta. In qualsiasi Regione abitiamo, ci basta fare pochi chilometri per trovarci catapultati in un’epoca diversa.

Ad esempio, in Toscana ci sono ben 3 borghi medievali da vedere. Ogni anno, poi, l’Associazione dei Borghi più belli d’Italia accoglie nuove località, all’interno di questo prestigioso “club”. Nel 2023, ad esempio, sono entrati nella famiglia dei più belli altri 14 borghi che sono presenti in 12 Regioni.

Sono tantissimi i borghi più belli d’Italia che possiamo visitare nel fine settimana

Questi, vanno ad aggiungersi ai 336 che erano già stati selezionati. Luoghi dove si mangia anche bene. E non pensate che sia facile entrare nella lista. Sono ben 72 i parametri che si analizzano per procedere poi alla promozione. Vediamo quali sono questi nuovi borghi diventati tra i più belli d’Italia. Ci sono Castagnole delle Lanze (AT) e Guarene (CN) in Piemonte; Malcesine (VR) in Veneto; Celle Ligure (SV) in Liguria.

Scendendo, abbiamo B.go di San Donato in Poggio (Barberino Tav. – FI) in Toscana; Bagno di Romagna (FC) in Emilia Romagna; Ronciglione (VT) nel Lazio. Proseguendo, sono entrati Stroncone (TR) in Umbria e Badolato (CZ) in Calabria. Così come Sichele di Bari in Puglia e Tempio Pausania (SS) in Sardegna. Dal conteggio, ne manca ancora uno. Che si trova in Lombardia. E grazie anche ai Ferragnez tutti visitano questo piccolo borgo situato nel territorio pavese.

Ecco qual è il quattordicesimo borgo che, nel 2023, è entrato tra quelli più belli d’Italia

In particolare, si trova sulle colline dell’Oltrepò Pavese. Si tratta di Golferenzo. La scelta di Chiara Ferragni e Fedez era ricaduta su questo borgo, per la trasmissione, non solo per la bellezza del posto. Volevano un luogo, non distante da Milano, dove l’età media fosse alta.

E dove gli abitanti sapessero poco della famiglia italiana più famosa a livello di influencer. E così, le caratteristiche casette in pietra, così come le strette viuzze di Golferenzo sono diventate meta ambita di tanti follower. Anche se, al di là dei Ferragnez, Golferenzo merita di essere visitata per la bellezza dei suoi monumenti.

Grazie anche ai Ferragnez tutti visitano questo piccolo borgo che conserva monumenti storici

Dall’esterno, ad esempio, si può ammirare l’antico palazzo dei signori, perché è proprietà privata. Ci sono anche le vestigia del Castello di Golferenzo. Ora esiste una torre, con una finestra alla sommità con tanto di inferriata, che servì da prigione, considerando il ritrovamento di ceppi da tortura. E c’è anche la Chiesa di San Nicola, che si trova proprio nel mezzo del paese, circondata, lungo il suo perimetro, da una muraglia.

Si possono ammirare, dall’alto dei suoi 464 metri, anche i vigneti dai quali, in particolare, si vinificano i Pinot e i Riesling. Insomma, si può abbinare la visita al borgo, andando poi a visitare le tante cantine e degustare questi eccellenti vini. Volendo, si possono abbinare anche attività di trekking nei sentieri limitrofi.