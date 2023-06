Partiamo dal presupposto che giocare alla lotteria piuttosto che al gratta e vinci, oppure alle slot machine o alla sala scommesse, non deve diventare una malattia. Perché il gioco produce dipendenza e rischia seriamente di portare alla rovina economica e psicologica il giocatore (parliamo di giocatori incalliti). Ma è pur vero che tentare la fortuna non guasta, e sono davvero tanti i giocatori che cercano di sbarcare il lunario come si dice, con una vincita al gioco.

Il jackpot milionario al Superenalotto piuttosto che il jackpot della slot machine fanno gola a chi cerca fortuna nel gioco. Diventare ricchi con il gioco d’azzardo è davvero difficile, perché è più facile il contrario. ma c’è sempre la “rondine bianca”, cioè la rarità di chi si è realizzato giocando. E c’è chi studia e valuta trucchi e stratagemmi per vincere, magari cercando ipotetiche falle nei sistemi. Ed è quello che pare sia successo ad un matematico che pare abbia sbancato la lotteria.

Sbancare le lotterie con la matematica, ecco chi è riuscito a farlo e come con un particolare sistema

Trovare una falla in un gioco con vincite in denaro è il sogno di molti. Come detto, diventare ricchi giocando non è certo facile. E non esiste gioco che dia più vincite di quelle che incassa chi lo gestisce. Nemmeno lo Stato italiano con i gratta e vinci o con le varie lotterie del Monopolio regala soldi. Per uno che vince ci saranno senza dubbio migliaia di persone che perdono. Questo è un dato oggettivo. Anche perché la variabile è la fortuna e questa non può essere pilotata o studiata. Ma sembra che un matematico abbia vinto alla lotteria per ben 14 volte. C’è chi non ha mai vinto nulla al gioco e c’è invece chi, come questa “mente superiore” ha vinto 14 volte. Perché mente superiore? perché pare abbia trovato una falla nel meccanismo che gli ha consentito di sbancare la lotteria non una, ma più volte.

Ecco cosa ha combinato un intelligente matematico

Stefan Mandel, questo il nome del matematico, ha studiato una tecnica sfruttando le sue capacità. Comprare più biglietti della lotteria aumenta le possibilità di vincita. Questo è un altro dato oggettivo, ma il fattore fortuna fa la sua parte e non è detto che non vinca chi ha comprato un solo tagliando. Il matematico però ha calcolato che spesso alla lotteria, il jackpot era più alto rispetto alla spesa da sostenere giocando tutte le combinazioni possibili. Pare infatti che in Australia più volte questo signore sia riuscito a fare proseliti ed a trovare investitori che gli hanno permesso di comprare tutti i biglietti di una determinata lotteria, quando l’uomo trovava la lotteria con il jackpot più alto rispetto alla eventuale spesa giocando tutte le combinazioni.

Realtà o immaginazione, resta il fatto che sembra che dopo le vincite di questo signore, in Australia adesso viene impedito di comprare grandi quantità di biglietti. Il matematico però, con al seguito i suoi investitori, dopo il blocco australiano passò agli Stati Uniti. Dove in diversi Stati sembra abbia trovato lotterie che presentavano questa falla. Un matematico che ha usato la sua intelligenza quindi, perché di fatto si trattava di lotterie che presentavano una anomalia interna dal momento che come detto, difficilmente chi organizza un gioco offre in premio più di quanto potenzialmente può incassare di giocate.