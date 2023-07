Gita col brivido del Volo dell’Angelo in questi due borghi, tra i più belli d’Italia. Anche Paperino e Paperina li hanno visitati su Topolino

In attesa di partire per le vacanze, sono tante le occasioni per fare esperienze fuori dal comune, nel nostro Paese. Ad esempio, avete mai volato da un borgo all’altro, attaccati ad una fune? In questi due borghi, tra i più belli d’Italia, si può fare. Una esperienza unica. Tanto che anche Paperino e Paperina l’hanno vissuta su Topolino.

In attesa di partire per le vacanze, possiamo godere di qualche scampolo di ferie in giro per l’Italia. Sono tante, del resto, le occasioni per vivere delle giornate indimenticabili lungo tutto il nostro Paese. Vengono da tutto il Mondo per visitare le nostre bellezze e sarebbe un peccato non approfittarne.

Su Proiezioni di Borsa cerchiamo di darvi dei consigli per non perdere nemmeno una di queste bellezze. Come il borgo romantico del Piemonte che sembra un quadro dipinto. O come il lago suggestivo che sembra un paesaggio extraterrestre, che si trova nel Lazio. Come si vede, ce n’è per tutti i gusti. Sia per chi ama la buona tavola, chi per sognare con il partner, chi per scattare foto suggestive.

Rotta verso le Dolomiti, ma quelle Lucane, dove si trovano anche questi incantevoli borghi

Che ne direste di una gita col brivido del Volo dell’Angelo in questi due borghi che sono stati premiati tra i più belli del nostro Paese. Ci dobbiamo dirigere verso le Dolomiti. Attenzione, però, che sono le Dolomiti Lucane, nel cuore della Basilicata.

Qui si possono ammirare delle guglie incredibili, dai nomi più bizzarri, come la civetta. Ebbene, da queste parti si trovano anche due comuni molto caratteristici, come Castelmezzano e Pietrapertosa. Sono collocati uno di fronte all’altro e questo è la base per il famoso Volo dell’Angelo, esperienza assolutamente da provare.

Gita col brivido del Volo dell’Angelo in questi due borghi. Una esperienza che va assolutamente provata

In pratica, le vette dei due paesi sono collegate da un cavo d’acciaio. La persona, legata con imbracatura in tutta sicurezza, volerà da un luogo e l’altro in pochi minuti, sospesa tra cielo e terra. La cosa bella è che si può fare anche in coppia, con il proprio partner.

Una navetta, poi, vi condurrà al centro dei due borghi. A Castelmezzano, borgo tipicamente medievale, si entra da una galleria scavata nella roccia. Fisionomia medievale ha anche Pietrapertosa, in particolare, alle pendici del Castello. Di recente, Paperino e Paperina hanno vissuto una avventura, su Topolino, ambientata proprio qua, con tanto di Volo dell’Angelo.