Ci avviamo a grandi passi alla fine della seconda settimana di giugno. Questo, in tutta Italia, significa, storicamente, il termine delle scuole. L’inizio vero e proprio delle vacanze per tantissimi bambini. I più fortunati tra loro sono attesi da mesi di mare con nonni, zii e cugini nelle località di origine della famiglia o nelle seconde case. Per molti genitori ci sarà da attendere un po’, di certo le mattine, senza le tradizionali corse contro l’orologio, saranno più serene.

Forse ci sarà anche più tempo per consultare l’oroscopo, farsi trascinare un po’ dalle varie previsioni sia a breve che a medio termine. Che estate ci si prospetta? Sarà propizia o meno per il nostro segno zodiacale? Insomma, le domande potrebbero essere davvero tante.

Proviamo a vedere di dare qualche risposta nell’immediato, cercando di capire cosa dicono le stelle per questa settimana. Il trionfatore in assoluto dovrebbe essere il Cancro. Si preannunciano giorni davvero favorevoli. La Luna tra Vergine e Bilancia favorirà un periodo ricco di impegni. Tutti essenzialmente piacevoli e soddisfacenti. Sul lavoro ci saranno continui appuntamenti, forieri di buone notizie. Anzi, i nati dal 22 giugno al 22 luglio saranno riconosciuti come sponde utili per trattare di problemi importanti. Questo li inorgoglirà e farà sì che guadagnino ulteriore prestigio.

In amore, invece, prevarrà la routine, con un pizzico di gelosia. Questo, perché, il Cancro potrebbe volere le stesse attenzioni di cui sta godendo in ambito professionale, declinate, ovviamente, in modo diverso. Non riservargliele, potrebbe essere un errore.

Giorni spaziali per Cancro, fortuna e coccole per Ariete mentre Marte e Mercurio faranno girare la testa a questi due segni

Lo Scorpione avrà un Mercurio in moto diretto e non retrogrado, tuttavia, per il suo momento generale, poco cambierà. Dopo un week end trascorso a piangersi addosso per motivi amorosi, la seconda settimana di giugno non prevede miglioramenti, anzi. Continui mal di testa, nervosismi, voglia di prendersela con tutto e tutti. Insomma, meglio stare loro alla larga. Anche se, i più coraggiosi, che vorranno comunque stare loro vicini in un momento così delicato, potranno trovare qualche spiraglio nel weekend.

Non Mercurio, ma Marte, invece, regalerà, si fa per dire, una settimana di giramenti di testa a Bilancia. Questo pianeta sarà in opposizione e porterà con sé tensioni, nervosismi e potenziali litigi. Così come per lo Scorpione, chi vorrà avvicinarsi ai nati dal 23 settembre al 22 ottobre, dovrà farlo con parecchia attenzione. Forse addirittura di più, perché, in questo caso, non ci saranno spiragli di luce neppure nel weekend. Onde evitare inutili scontri, sarebbe meglio aspettare che la burrasca passi, per provare ad avvicinarli nuovamente.

Infine, se sono giorni spaziali per Cancro, fortuna e coccole per Ariete potrebbero arrivare a pioggia. Dopo settimane negative, questo segno, super a inizio 2022, sta piano piano risalendo la china. Giove gli ha restituito serenità e il barometro volge sempre più verso il bel tempo. In fondo, Scorpione e Bilancia potrebbero prendere esempio da lui, per cercare di affrontare al meglio questo delicato periodo.

