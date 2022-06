Il pane è alla base dell’alimentazione mediterranea, tant’è vero che ogni cultura ne presenta una propria versione. Oltre alle centinaia di tipologie italiane, dal pane di Altamura allo sciapo, passando per la pita greca fino al pane azzimo, tante sono le varietà.

Anche se oggi siamo abituati a tenere meno in considerazione il valore di questo alimento, le generazioni passate non erano certo di questo avviso. Infatti sono molte le preparazioni che prevedono l’utilizzo di pane, in particolare quello vecchio perché, come noto, una volta non si buttava via niente. Un classico esempio della cucina povera a base di pane vecchio è la mitica pappa al pomodoro. Oggi invece presenteremo una versione gourmet di un altro classico della cucina povera a base di pane, ovvero la panzanella.

Ingredienti e preparazione

Per preparare questa ricetta basta qualche fetta di pane vecchio che arricchiremo con pesce e verdure. La parte delle vitamine e degli antiossidanti sarà ricoperta dai vegetali utilizzati quali pomodori, cetrioli, melanzane e peperoni. Mentre la parte proteica e l’apporto di omega 3 arriva da un pesce meno considerato del tonno ma altrettanto nutriente, ovvero lo sgombro.

Gli ingredienti pertanto saranno:

pane vecchio;

cipolla rossa di Tropea o Cannara;

pomodori;

peperone;

melanzana;

olive taggiasche denocciolate;

basilico;

una scatoletta di sgombro;

aceto;

olio.

Prima di tutto prenderemo del pane vecchio e lo taglieremo a cubetti per poi bagnarlo con acqua e aceto per farlo ammorbidire. Successivamente taglieremo a cubetti anche i pomodori che andremo ad aggiungere subito al pane in modo tale da imbibirlo con i succhi del pomodoro.

Ora, laveremo ed affetteremo sia la melanzana che il peperone per poi porli sulla griglia cuocendoli arrosto.

Basta qualche fetta di pane vecchio per cucinare un piatto e veloce ricco di vitamine e omega 3

Mentre le verdure sono in cottura, affetteremo la cipolla rossa ricavando le classiche rondelle.

Infine, apriremo la scatoletta di sgombro conservando l’olio di conservazione che utilizzeremo per condire il pane raffermo.

Una volta cotte le verdure siamo pronti a comporre la nostra panzanella gourmet. Uniamo le verdure grigliate, le cipolle, le olive al pane che ormai sarà ammorbidito e saporito.

Sbricioliamo nella panzanella anche i filetti di sgombro ed aggiungeremo infine anche un trito sottile di basilico. Terminiamo condendo con olio e sale quanto basta per poi gustare questa delizia fresca e nutriente.

