A metà mese di agosto sono sempre iniziati movimenti interessanti e questi si sono protratti spesso fino a ottobre, prima di lasciare spazio a un rally natalzio. Questo movimento è stato sempre al ribasso. Sarà così anche stavolta? Le nostre previsioni annuali proiettavano una fase ribassista che doveva iniziare a ridosso del 4 agosto. Questa dovrebbbe durare fino alla prima decade di settembre, per poi lasciare spazio a un rally fino al 30 novembre. Fra il 30 novembre e il 10 dicembre è atteso il massimo annuale. Il ribasso è agli sgoccioli o all’inzio? Questi sono giorni importanti per i mercati azionari.

I setup mensili di agosto

Le scadenze attese erano il 5 e il 7, poi il 17, 28 e 30. Il 17 era fra le date più importanti, e proprio intorno a quel livello temporale è iniziata una fase di rimbalzo. Al momento questa viene definita come B, ovvero propedeutica a nuovi ribassi. Nonostante la forza del rialzo degli ultimi giorni, il movimento in atto è inside, quindi non ha cambiato le sorti della tendenza ribassista. A livello grafico attendiamo ancora nuovi ribassi e quindi onda C.

Procediamo per step.

Il ribasso assumerà connotazione di medio periodo se le chiusure del mese di agosto saranno inferiori a questi livelli:

Dax Future

15.559

Eurostoxx Future

4.220

Ftse Mib Future

27.470

S&P500

4.385.

Giorni importanti per i mercati azionari: quale direzione stanno prendendo?

Alle ore 15:49 della seduta del 23 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.751

Eurostoxx Future

4.267

Ftse Mib Future

28.260

S&P500

4.407,10.

Nuove vedite da domani se oggi si assisterà a chiusure giornaliere inferiori a:

Dax Future

15.672

Eurostoxx Future

4.247

Ftse Mib Future

28.115

S&P500

4.382

In questo caso rimarranno intatti gli obiettivi ribassisti:

Dax Future

15.200/15.000

Eurostoxx Future

4.100/4.000

Ftse Mib Future

26.500

S&P500

4.200.

Riepiloghiamo: tendenza ribassista in corso da inizio mese. Il rimbalzo in atto per il momento non ha cambiato la direzione. Si attendono nuove vendite, e queste inizieranno se verrano perforati i supporti prima indicati. Tutto sembra ancora possibile ma le probabilità sono sbilanciate al ribasso.

