Dove costa di più comprare una casa in Italia? La città più cara in assoluto 

In Italia ci sono diverse regioni e paesaggi e non tutti i luoghi hanno lo stesso costo per una casa, ecco dove costa di più comprarne una e a quanto ammonta la cifra.

Tante persone hanno necessità di comprare una casa o solamente di affittarla per diverse ragioni, ma hanno dovuto fare i conti con un aumento dei prezzi anche in questo settore. Da quello che riportano fonti attendibili sul mercato immobiliare si parla di un aumento degli affitti del 7% rispetto all’anno scorso e del 3% delle vendite.

Non tutti le città e i paesi hanno prezzi uguali ovviamente. Dove costa di più comprare una casa in Italia? È l’argomento di questo articolo in modo da informare meglio le persone che hanno intenzione di acquistare un immobile.

Comprare una casa è necessità ma anche desiderio di molte persone, ma occorre sempre fare i conti con le proprie possibilità economiche. Si può comprare subito? Serve un mutuo, se sì di quanti anni? Senza contare le eventuali spese di manutenzione o ristrutturazione.

Dove costa di più comprare casa in Italia? I dati

L’Osservatorio mensile sul mercato immobiliare ha stilato una classifica e noi analizzeremo i primi tre posti, ovvero le 3 città italiane in cui costa di più comprare casa.

Al terzo posto troviamo la città di Firenze, capoluogo toscano, che si avvicina ai 4.100 euro/mq. Al secondo posto c’è, invece, Bolzano, che si avvicina ai 4.700 euro/mq.

Invece al primo posto ecco la città più cara in assoluto per quanto riguarda la vendita di case: Milano. Al momento si parla di oltre 5.000 euro/mq, ma la cifra continua a salire mese dopo mese.

La classifica

Scendendo nella classifica troviamo al quarto posto Bologna con 3.300 euro/mq circa, mentre al quinto si posiziona Roma, la capitale d’Italia che a sorpresa non è tra le città più care, nemmeno sul podio. La differenza con Bologna, però, è di appena una ventina di euro.

Oltre 3.000 euro/mq se si vuole acquistare casa a Venezia e a Trento, mentre nel resto della classifica ecco comparire Siena, Napoli e Rimini che si aggirano intorno ai 2.700 euro/mq.

Per il momento i dati sono questi, con qualche piccola variazione nel corso dei mesi. Roma, ad esempio, si trovava spesso tra il quarto e il quinto posto in un’insolita gara con la città di Bologna.