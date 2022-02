Scatta l’euforia a Piazza Affari. La Borsa di Milano infatti oggi ha messo a segno una seduta straordinaria trascinata al rialzo da un gruppo di titoli. Ma oggi tutte le Borse sono andate benissimo, a partire da quelle asiatiche.

Che oggi sarebbe stata una seduta positiva per le Borse del Vecchio Continente lo si intuiva ancora prima dell’apertura. Wall Street ieri sera ha chiuso in deciso rialzo, dando la spinta alle Piazze asiatiche che stamane hanno chiuso con rialzi importanti. L’indice di Tokyo, il Nikkei 225, ha terminato con un rialzo di oltre 1%, l’Hang Seng, l’indice di Hong Kong, ha chiuso in rialzo di oltre il 2%.

Grazie a questi dati, l’avvio dei mercati azionari in Europa è stato folgorante. Fin dall’apertura sono scattati gli acquisti a pioggia che hanno spinto al rialzo tutti gli indici. Alla fine della seduta l’Euro Stoxx 50 ha chiuso in rialzo dell’1,8% e l’indice tedesco Dax ha terminato in guadagno dell’1,5%. A Parigi l’indice CAC ha guadagnato l’1,4% e a Londra il Ftse 100 è salito dell’1%.

Giornata euforica in Borsa a Milano, migliore in Europa grazie ai rialzi stellari di una pattuglia di azioni

Si conferma quanto indicato ieri da una analisi della banca d’affari Goldman Sachs. Gli analisti americani hanno indicato il mercato azionario europeo come uno dei candidati a fare meglio per il 2022. Inoltre, secondo lo studio, Piazza Affari sarebbe stata la favorita tra le Borse del Vecchio Continente. E oggi la nostra Borsa è stata all’altezza della promozione. Il nostro listino è stato il protagonista assoluto con la migliore performance a livello europeo. La Borsa di Milano ha chiuso con un rialzo del 2,7% e il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha terminato a 27.128 punti.

È stata una giornata euforica in Borsa a Milano grazie a una pattuglia di blue chip con rialzi spettacolari. Quasi 1/3 dei 40 titoli a maggiore capitalizzazione è salito di oltre il 3% e ben 5 titoli anno guadagnato oltre il 5%. Spicca il rialzo incredibile di Banco BPM. L’azione ha messo a segno un balzo di oltre l’8%, chiudendo a 3,2 euro. La realizzazione di utili oltre le attese nel 2021 ha spinto il titolo ad ottenere questo risultato.

Anche molte azioni della galassia Agnelli mettono a segno performance straordinarie. Iveco ha chiuso sopra i 9 euro con un rialzo vicino al 7%, grazie ai buoni risultati ottenuti nel 2021. CNH Industrial guadagna il 5,6% ed Exor termina in rialzo del 5,1%. Anche Stellantis e Ferrari sono andate molto bene con rialzi rispettivamente del 4% e del 3,1%.

