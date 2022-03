Il mese di marzo è giunto ormai agli sgoccioli. Per alcuni è stato sicuramente un periodo propizio e favorevole quindi da prolungare quanto più possibile, per altri invece un mese da concludere quanto prima. Di conseguenza, per questi ultimi giorni vi saranno speranze di conferma da un lato e di capovolgimento dall’altro. In attesa di vivere e scoprire cosa ci riservano, dunque, non resta che dare un’occhiata all’oroscopo per sapere cosa avrebbero in serbo per noi gli astri.

Sfacciatamente fortunati

Una vera pacchia la fine di marzo per alcuni segni che l’hanno ben cominciato e lo concludono davvero in bellezza. A regnare accompagnato da una fortuna sfacciata è ancora lui, l’Ariete. È davvero inarrestabile e incontentabile, ma d’altronde si sa che non è tipo da accontentarsi delle briciole. Comincia a giocare quando il gioco si fa duro e lo fa sempre e solo per vincere. Questo bel caratterino, unito a un cielo propizio, non può che portare a faville. D’altronde, è uno dei segni che stanno godendo del favore di Sole e Mercurio.

A seguirlo sulla scia di una strada tutta in salita è il Cancro. Forse mai come in questo momento non trova spazio per le lamentele, è consapevole che la ruota sta girando e lo sta facendo proprio nella sua direzione. Il meglio, però, deve ancora venire e potrebbe davvero sorprendersi dei salti in avanti che farà.

Una vera pacchia la fine di marzo per Ariete e Cancro, ma si rialzano anche questi due segni zodiacali finora beffati dalle stelle

Qualcun altro invece sembrerebbe non essersela passata proprio bene. Il segno della Vergine ha vissuto tra forti incertezze e angosce. Si è trovato impreparato e impotente davanti agli eventi nonostante il suo impegno certosino e minuzioso. Difficile accettare il non poter tenere sempre tutto sotto controllo, per chi è tanto scrupoloso. Finalmente, però, il peggio è passato e pian piano sul finire del mese gli ostacoli potrebbero diventare più facilmente superabili grazie anche a un nuovo atteggiamento.

Il Capricorno arriva al termine di marzo davvero affannato e col fiatone. La sua voglia di fare e ottenere il massimo questa volta è stata la sua condanna. Ha tralasciato l’amore nell’aria così come ogni tipo di rapporto umano e di svago. Stress e nervi tesi l’hanno condotto sull’orlo di una crisi. Fortunatamente il suo spirito pratico e ambizioso riesce a trattenerlo dal cedere troppo alle emozioni. Proprio ora che sembrava sul punto di crollare riuscirà a ricaricarsi e tornare alla rimonta. Troverà nuovi spunti per rimettersi in carreggiata.

