Domani l’attesissimo Concertone del primo maggio a Roma. Presenterà Ambra Angiolini, già di casa sul palco di Piazza San Giovanni. Lo slogan della kermesse quest’anno è tutto impostato sulla solidarietà al popolo ucraino. «A lavoro per la Pace», rendono noto le sigle sindacali CGIL, CISL, UIL. Sul palco si esibirà tra gli altri il gruppo ucraino Go_A che lo scorso anno ha partecipato all’Eurovision Song Contest vinto dai Maneskin.

Artisti

Tra i cantanti che si esibiscono, risale sul palco Carmen Consoli (che non vedevamo da un po’), Fabrizio Moro, Coma Cose. Ancora Le Vibrazioni e La Rappresentante di Lista che con il testo «Ciao Ciao» cantato a Sanremo 2022 è entrata nella testa di tutti. Solo il recentissimo «Bello Bello» di Federico Martelli potrebbe scattare in avanti quanto a popolarità del motivetto. Ci saranno anche Coex, Enrico Ruggeri, Extraliscio con Luca Barbarossa. Questi alcuni degli artisti che canteranno nella cornice simbolo della Festa del Lavoro del 1° maggio.

«Per la Pace» ma anche per il lavoro, domani il Concertone in Piazza San Giovanni a Roma ancora alto il numero di vittime

La giornata in quel di Roma sarà dedicata alla Pace. Ad ogni modo, nella domenica dedicata al lavoro, è bene anche far memoria dei dati INAIL sulle morti sui luoghi di lavoro. Un modo per sensibilizzare i lavoratori e i datori sul tema della sicurezza. «Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’INAIL nel 2021 sono state 1.221, 49 in meno rispetto alle 1.270 registrate nel 2020 (-3,9%)». Anche se in lieve calo, il dato è ancora troppo alto. Tutte le parti interessate sono chiamate a mettere in atto tutto quanto necessario per rendere sicura la modalità di svolgimento delle mansioni.

Malattia e infortuni

La giornata di domani è anche occasione per far luce sull’importanza di un lavoro ben svolto e adeguatamente retribuito. Ancora, sull’impegno istituzionale a creare occupazione, sebbene il momento attuale è di forte tensione. Quindi «Per la Pace» ma anche per il Lavoro che contribuisce a conferire dignità della persona. L’INAIL nell’ultimo aggiornamento del 31 gennaio 2022 ha reso noto anche i casi di malattia professionale. Per il 2021 sono state 55.288, oltre 10.000 in più rispetto all’anno precedente. Per gli infortuni pure si registra un aumento dello 0,2%. Infatti per l’anno scorso l’INAIL conta oltre 555.000 denunce per infortunio sul lavoro. Dati che devono scendere. La giornata di domani sia da monito anche per questa finalità.