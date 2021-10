Come abbiamo avuto modo di scrivere più volte nei nostri report, questo titolo presenta un’enorme sottovalutazione che fino a ora non ha trovato riscontro nelle quotazioni a Piazza Affari. Tuttavia, potrebbe essere giunto il momento della riscossa e il buon inizio di ottobre potrebbe proiettare le quotazioni di Leonardo verso i livelli pre-Covid.

Circa un mese fa scrivevamo un report dal titolo Oltre quali livelli le azioni Leonardo riusciranno a sprigionare tutto il loro potenziale? dove era indicata la resistenza in area 6,956 euro come livello chiave per il futuro. Finalmente, dopo numerosi tentativi la resistenza è stata rotta al rialzo creando i presupposti per un’accelerazione rialzista. Va notato, infatti, che oltre alla rottura della resistenza c’è stato anche un segnale di acquisto dello Swing Indicator accompagnato da un aumento dei volumi. Le quotazioni, quindi, potrebbero dirigersi verso il II obiettivo di prezzo in arear 7,896 euro. Questo livello è particolarmente importante in quanto già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni di Leonardo dando inizio a una gamba ribassista.

Da notare che la massima estensione al rialzo passa per area 8,84 euro, un livello che riporta alle quotazioni pre-Covid.

Qualora, invece, il rialzo non dovesse essere confermato, allora le titolo Leonardo potrebbe tornare in area 6 euro, prima, e 5 euro, poi.

Dal punto di vista della valutazione la società presenta multipli degli molto interessanti. Sono, infatti, inferiori di oltre il 50% rispetto alla media del settore di riferimento. Un altro dato che mostra la sottovalutazione della società è legato al ratio “enterprise value to sales”. Questo rapporto è pari a 0.53 per l’anno 2021 ed è uno dei più bassi di Piazza Affari.

Il fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 9,50 euro per azione.

Il buon inizio di ottobre potrebbe proiettare le quotazioni di Leonardo verso i livelli pre-Covid: le indicazioni dell’analisi grafica

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 1 ottobre in rialzo dello 0,51% rispetto alla seduta precedente a 7,15 euro.

Time frame settimanale