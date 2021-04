Truccarsi, si sa, dà sicurezza e migliora la nostra immagine riflessa allo specchio. Truccarsi con gli occhiali darà ancora un tocco in più al nostro look. Difatti si è visto che chi si trucca e porta gli occhiali avrà un aspetto più affascinate e intellettualmente più accattivante. Per tanto questo trucchetto di truccarsi portando gli occhiali potrà essere un giusto escamotage durante i colloqui di lavoro.

Sono questi i favolosi consigli pratici e fai da te per avere un trucco perfetto anche con gli occhiali. Ma come farlo in maniera eccellente?

Ecco alcuni consigli pratici

Gli occhiali da vista tendono ad accentuare la presenza delle occhiaie, pertanto è necessario utilizzare un correttore per le occhiaie. Il consiglio è quello di utilizzarne uno sui toni dell’arancio.

Passando al fondotinta, un consiglio è quello di fissarlo con delle ciprie per evitare che il gioco “leva e metti gli occhiali” possa portarlo via, oltre al fatto che in questo modo si possono macchiare gli indumenti.

Il trucco occhi va modificato anche in base al difetto visivo, infatti se siamo miopi le lenti tenderanno a farci apparire l’occhio più piccolo. In questo caso il consiglio è quello di evitare l’uso di colori scuri e matite all’interno dell’occhio che faranno apparire l’occhio ancora più piccolo.

Se invece siamo astigmatici gli occhiali daranno all’occhio un aspetto più grande ed in questo caso è possibile sbizzarrirsi con smokey eyes e trucchi più marcati, per dare intensità all’occhio.

Evitare di utilizzare mascara allunganti che renderebbero le ciglia troppo lunghe interferendo con gli occhiali. Mentre è molto indicato l’uso del piega ciglia.

Risulta necessario ai fini di mantenere un occhio in buona salute e ritardare la comparsa delle cosiddette zampe di gallina, struccarsi con appositi detergenti delicati.

Dunque sono questi i favolosi consigli pratici e fai da te per avere un trucco perfetto anche con gli occhiali.