L’anno nuovo è ormai alle porte e dubbi e speranze si intrecciano nei pensieri di tante persone. Cosa ci riserverà il 2022? Sarà l’occasione giusta per ricominciare o continueranno a tormentarci le nostre preoccupazioni? A questo può rispondere solamente l’oroscopo.

Quello che le stelle sembrano rivelarci dopo il Capodanno brioso di alcuni segni zodiacali non è di buon auspicio per tutti. Certi segni saranno inseguiti dai problemi e dovranno avere ancora pazienza. In particolare, al pari di Vergine e Leone anche per questo segno zodiacale il 2022 sarà avaro di amore e ricchezza. Egli dovrà aspettare ancora un po’ per rialzare la testa con fiducia. Vediamo di chi si tratta.

Quando le cose non girano bene

La sfortuna dei Vergine si fa notare sotto molti aspetti. I primi mesi del 2022 saranno nettamente in salita per questo segno. In particolare, in campo lavorativo si ritroverà ad affrontare da solo le molte difficoltà a cui andrà incontro.

Se hanno delle questioni legali in sospeso, dovranno pazientare almeno fino a metà anno per poterle finalmente risolvere. Subiranno dei cambiamenti sul lavoro e non per forza piaceranno. Meglio in amore, dove i single potrebbero fare nuovi incontri e le coppie riconciliarsi.

Male anche il Leone, con Saturno che rema contro. Ci saranno non poche complicazioni in vista e servirà tutta la loro forza combattiva per superarle. Gli alti e bassi saranno una costante. Meglio prendersi un po’ di riposo dopo gli sforzi compiuti finora.

Al pari di Vergine e Leone anche per questo segno zodiacale il 2022 sarà avaro di amore e ricchezza

Non c’è due senza tre, perché a questi due segni sfortunati si aggiunge anche il segno d’acqua dello Scorpione. Chi sperava in un anno di conferme e certezze dovrà ricredersi.

A inizio anno saranno in atto cambiamenti e trasformazioni e il nostro umore varierà spesso. Sul lavoro non aspettiamoci guadagni stellari, anche se potremmo vivere momenti di soddisfazione personale e appagamento. Non facciamoci prendere dallo shopping compulsivo e mettiamo da parte i guadagni.

In amore non tutto è perduto, anche se all’inizio prevarrà l’incertezza. L’importante è non lasciarsi prendere dalla gelosia che potrebbe incrinare i rapporti. Cerchiamo di aggrapparci a chi ci vuole realmente bene, mettendo da parte le false amicizie.

Approfondimento

In arrivo un fiume di soldi, benessere e fortuna per 3 segni zodiacali che passeranno un 2022 magico.