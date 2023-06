Vuoi liberarti dalle mosche in casa? Con il trucco dei disinfestatori le allontanerai velocemente e senza usare pesticidi

Estate: le temperature si alzano e teniamo più spesso porte e finestre aperte. Queste sono dei facili accessi diretti alle nostre case per gli insetti. Se non sai più che cosa fare per liberarti una volta per tutte delle mosche, oggi ti aiuteremo a risolvere questo comune problema. La soluzione? Ce la suggeriscono gli esperti.

Diciamocelo: le mosche in estate sono un vero supplizio. Quando il caldo ci costringe a tenere aperte le finestre per fare circolare l’aria, le mosche possono entrare in casa indisturbate. Se desideri un ambiente salubre, le mosche in casa possono rappresentare un pericolo. Se in inverno entrano nelle nostre abitazioni in cerca di rifugio per colpa del freddo, in estate le mosche sono attratte da umidità e resti di cibo. Le mosche sono insetti piuttosto fastidiosi e se trovano le condizioni per deporre le uova potrebbe essere difficile scovarle ed eliminarle.

Proprio per questo motivo, è importante agire d’astuzia e giocare d’anticipo. Se non sei amante di soluzioni a base chimica, puoi ricorrere ai classici rimedi naturali. Oggi vogliamo suggerirtene uno davvero molto efficace e che anche i disinfestatori consigliano come repellente. Sei curioso di sapere di cosa si tratta?

Vuoi liberarti dalle mosche in casa? Rendila subito davvero profumata e libera da insetti

Forse non tutti sanno che gran parte degli insetti sono sensibili agli odori intensi. Inoltre, spesso ciò che per noi è un profumo molto gradevole per loro è davvero insopportabile. Possiamo usare questa carta a nostro vantaggio per dire addio per sempre alle mosche. Ma in che modo? Molto probabilmente in casa hai del cotone, poco importa se sotto forma di dischetti o di batuffoli. Tutto quello che devi fare è formare delle palline con questo cotone e versarci sopra qualche goccia di olio essenziale alla lavanda. Questo olio essenziale è tra i più efficaci secondo gli esperti e pertanto quello più consigliato per questo scopo.

A questo punto, non ti resta che seminarle qua e là in casa. Raccoglile in un piccolo recipiente, come una tazzina da caffè o un posacenere, e poggiale soprattutto su davanzali e balaustre.

Non hai questo ingrediente in casa? Non spendere altri soldi e fai così

Vuoi liberarti dalle mosche in casa? Se non hai l’olio essenziale alla lavanda non serve comprarlo, perché puoi usare in alternativa un ottimo repellente naturale che si prepara unendo tre ingredienti. Molto probabilmente li hai già in dispensa e stiamo parlando di aceto di mele, limone e sapone di Marsiglia.

Uniscili e bagna le palline di cotone in questo miscuglio. Strizzale per bene e lasciale in prossimità di porte e finestre. In casa entrerà un piacevole profumo, mentre le mosche scapperanno a gambe levate. Inoltre, non dimenticare di portare via la spazzatura il più spesso possibile e cerca di tenere i sacchi chiusi. L’odore dei rifiuti attira le mosche in un battibaleno.