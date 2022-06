Gemelli fortunati e ricchi con Sagittario e Acquario, mentre altri 2 segni riscoprono l’amore e otterranno ciò che vogliono

Con la Luna nuova potrebbero cambiare molti venti per tanti segni. In particolare il Cancro che potrebbe trovarsi di fronte a nuove difficoltà, così come il Toro. Cambiamenti non solo nel campo del lavoro, ma anche dell’amore e delle finanze, che non sono però negative per tutti. Gemelli fortunati e ricchi con Sagittario e Acquario, mentre altri segni vedranno novità in amore.

Iniziamo con gli Ariete, poco soddisfatti del proprio lavoro, ma anche nelle collaborazioni e amicizie. Questo weekend potrebbe essere l’ideale per fare nuove conoscenze e per guardarsi intorno in campo lavorativo. Attenzione agli scontri con i parenti.

Anche il Toro potrebbe trovare difficoltà con i propri parenti, ma non solo. Questo weekend potrebbe arrivare qualche comunicazione non molto positiva, soprattutto nel campo delle finanze.

Cancro e Bilancia in difficoltà

I cari Gemelli sono i protagonisti per gran parte dell’estate, ma questo weekend siamo decisamente fortunati, soprattutto nel campo delle finanze. Specialmente se abbiamo qualcosa da concludere nell’ambito delle proprietà, approfittiamone entro questo fine settimana.

Il Cancro, che ha affrontato tante difficoltà in questi mesi, si caricherà di altre responsabilità. Non solo in campo professionale, ma anche familiare. Potremmo avere anche qualche scontro con i colleghi, ma possiamo recuperare in amore.

Anche il Leone potrebbe fare nuove conoscenze, ma in campo professionale. Giove in Ariete significa, però, che ci vorrà ancora molto tempo per vedere i risultati delle nostre azioni. Purtroppo, abbiamo diversi problemi con persone del passato che ci tirano indietro.

La Vergine, invece, ha delle preoccupazioni che riguardano anche la salute. Potremmo trovarci davanti ad un bivio questo weekend e dover prendere una decisione. In particolare sabato, potremmo avere più chiarezza sulla strada da prendere, anche grazie ad una persona del passato.

Chi si trova più in difficoltà è probabilmente la Bilancia, che ha tantissime opposizioni contro, tra cui Sole e Giove. Si può trovare oberata di lavoro e non riuscire a rilassarsi nemmeno durante il weekend. Cerchiamo di staccare la testa dal lavoro e di riprendere lunedì con la mente libera.

Gemelli fortunati e ricchi con Sagittario e Acquario, mentre altri 2 segni riscoprono l’amore e otterranno ciò che vogliono

Per lo Scorpione non ci sono molte novità, ma potrebbe essere un weekend fortunato. Soprattutto dal punto di vista dell’amore, dove troveremo ciò che cerchiamo. La fortuna in affari potrebbe non essere delle migliori.

Il Sagittario ha invece Sole e Giove dalla sua parte, soprattutto dal punto di vista del lavoro e delle finanze. Attenzione, però, alla salute, soprattutto a gola e vie respiratorie.

Il Capricorno sembra trattenersi un po’ troppo in amore. Con Venere in Gemelli, ha bisogno di sfogarsi sia in amore, che nel campo lavorativo. Questo weekend osiamo, perché quello che vorremo lo otterremo.

L’Acquario trova un po’ di fortuna nel campo delle finanze e potrebbero esserci anche importanti novità in campo sentimentale. Preparatevi ad un grande passo, anche se non vi sentite pronti.

Infine i Pesci, nonostante la voglia di amare, si trovano sempre in situazioni difficili. Questo weekend avremo probabilmente dei contrasti con un precedente partner. In particolare se si tratta di immobili o conti bancari.

Lettura Consigliata

Ecco 3 libri brevi da leggere in un giorno perfetti per una vacanza al mare o in montagna