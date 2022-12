Dicembre parecchio ricco di eventi per 3 segni fortunati che chiuderanno l’anno in bellezza

Un segno su tutti si può considerare il Re dell’anno che si sta chiudendo. Fortuna, soldi e soddisfazioni faranno gioire più di un segno ma sempre trascinati dalla sua aura propizia. Scopriamo insieme chi dovrà prepararsi ad un Capodanno col botto.

Neanche è cominciato e siamo già a Natale, il mese di dicembre a volte ci sembra il più corto dell’anno. Pochi i giorni lavorativi rimasti, l’aria di festa e le notti più emozionanti dell’anno, la Vigilia e Capodanno. Ma quali segni potranno vivere emozioni indimenticabili in questo ultimo periodo? E soprattutto cosa c’è nel futuro di questi fortunati segni che renderà il 2022 indimenticabile?

Dicembre parecchio ricco di eventi che porterà fortuna ai segni di Fuoco

Cominciamo col dire che è decisamente l’anno del Sagittario, non c’è alcun dubbio. Questo segno considerato tra i più intelligenti dello zodiaco ha vissuto un 2022 incredibile. E la striscia positiva continua fino agli ultimi giorni dell’anno ormai dietro l’angolo. L’amore non potrebbe andare meglio per chi ha una relazione più o meno stabile. Ma sono i single quelli che vivranno momenti magici e memorabili durante la notte più bella dell’anno. Attenzione soltanto a non farsi trascinare troppo dall’entusiasmo, non tutti sono così genuini come sembrano. Il consiglio più adatto è viaggiare, divertirsi, ma un po’ di cautela non fa mai male.

Anche Ariete e Leone verranno influenzati dal momento positivo che sta vivendo il Sagittario. Con la Luna in Ariete e il Sole in Sagittario non poteva essere altrimenti, per gli esperti di astrologia. Questa particolare congiunzione porta l’Ariete ad avere un fascino magnetico come mai prima d’ora. Il che non è utile solo in amore, ma anche sul lavoro e nelle finanze. La promozione che desiderano arriverà a breve, ma non bisogna aver timore di chiedere. Un tentativo alla lotteria è sempre una buona idea quando le stelle sono favorevoli, ma senza esagerare. Anche il Leone può dirsi fortunato, il più stiloso di tutti che detterà le mode per l’anno che verrà. La sua grinta inconfondibile lo porterà ovunque vorrà, aprendogli porte importanti che altri si sognano.

Sagittario al Top, ma ci sarà un grande sfortunato

In questa chiusura di anno si tirano le somme e si fa un bilancio dei 365 giorni appena passati. Se tanti segni possono vantare di aver vissuto alti e bassi, uno in particolare si sentirà molto sfortunato. Si tratta del segno dei Pesci che quest’anno sembra aver avuto tutto contro. E come se non bastasse, chiude l’anno 2022 con Mercurio contro che peggiora le cose. L’anno è ormai finito, meglio cominciare il 2023 con il piede giusto ed evitando la routine. Un po’ di avventura potrebbe essere ciò che serve per portare le stelle dalla sua parte. D’altronde l’oroscopo è sempre una questione di equilibri, prima o poi le carte saranno a suo favore, basta avere pazienza.

Insomma, questo dicembre parecchio ricco di eventi si concluderà con grandi soddisfazioni per tanti segni zodiacali. Ma non solo i segni di Fuoco ne vedranno delle belle, anche altri vivranno dei momenti magici. Gemelli e Scorpione, ad esempio, avranno un dicembre carico di emozioni e amore al top.