Il primo fine settimana del secondo mese dell’anno inizia sotto buone prospettive. Infatti, alcuni segni sono stati i grandi favoriti del mese precedente e continueranno ad esserlo anche nei prossimi giorni. Per altri segni, come per Toro e Cancro invece, questo weekend rappresenta un momento di transizione nel privato. Motivo per cui questi ultimi dovranno tutelarsi in vista della realizzazione dei progetti della prossima settimana. Di energie ne serviranno davvero tante.

Come comportarsi in questo weekend

Alcuni segni zodiacali in questo weekend dovranno imparare a restare un po’ al proprio posto ed evitare di prendere decisioni affrettate come nel caso del Leone e del Sagittario. Tutto bene nel campo delle relazioni amorose e familiari, ma bisognerà riflettere bene sui futuri passi in tutti i campi. Approfittiamone per riposare e fare un po’ di sano relax.

È il segno dei Gemelli a trovarsi al primo posto nelle relazioni, soprattutto in quelle riguardanti il lavoro. Infatti, questo segno sarà favorito per la realizzazione di nuovi progetti e per tutto ciò che di bello bolle in pentola. Bisognerà solo calibrare gli entusiasmi per poter partire alla grande.

Per i Gemelli che sono ancora single, invece, potrebbero presentarsi buone occasioni di incontrare la persona giusta, quindi diamoci da fare per agganciare nuove amicizie e conoscenze.

Anche i Pesci sono i grandi favoriti in amore e nelle relazioni in generale durante questo weekend. È proprio il periodo giusto per questo segno zodiacale che fino a maggio troverà fortuna e piena realizzazione in tutti i campi, dall’ambito lavorativo a quello familiare. Però bisognerà pianificare con attenzione per poter ottenere i risultati desiderati.

Gemelli al primo posto nelle relazioni, ma il weekend sarà molto difficile in amore per questi due segni zodiacali compresa la Bilancia

Non si prospetta un weekend molto facile in amore per due segni zodiacali tra cui la Bilancia. Per questo segno zodiacale potrebbero verificarsi fraintendimenti o litigi col partner. Se ciò dovesse accadere, è dovuto al pianeta Saturno in opposizione. Infatti, questo pianeta crea delle tensioni a livello familiare e quindi bisognerà agire con prudenza. Meglio dire qualche parola in meno che una in più.

E anche per il Capricorno sarà opportuno non strafare. Infatti, in questo weekend potrebbe non tirare un’aria favorevole e l’unico rimedio è ricorrere a buone e sane amicizie per consolarsi.

Dunque, Gemelli al primo posto nelle relazioni, ma non sempre il vento tira dalla nostra parte e per lungo tempo. Sappiate agire nel modo opportuno pensando anche al futuro.