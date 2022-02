Se abbiamo un viso ovale o tondo poco importa, il disagio di poter sembrare sempre un po’ goffe e impacciate rimane. Questo in particolare dipende dal taglio di capelli. Infatti, se non ne troveremo uno che faccia al caso nostro non potremo sentirci veramente a posto con noi stesse.

A maggior ragione nella stagione invernale, quando saremo costrette a portare dei cappelli per coprirci dal freddo. Togliendoci questo indumento i capelli saranno di nuovo spettinati e poco in ordine.

Scegliere la comodità o la bellezza

Per poter ovviare alle situazioni sopra dette bisognerà a questo punto fare delle scelte radicali. Probabilmente faremo delle riflessioni che ci porteranno a pensare che saremo costrette a scegliere tra comodità e bellezza. E invece non sarà così. Esiste un taglio di capelli che rappresenta un classico e sta bene a tutti.

Il cosiddetto taglio a scalare è comodo e al contempo bello. Un vero classico di tutti i tempi.

Ci farà sentire sempre in ordine e aggiustarlo sarà facile in qualsiasi situazione. Infatti, l’irregolarità del taglio ci permetterà di passare la mano tra i capelli o dare una spazzolata veloce per essere pronte in un attimo.

Questo tipo di taglio risulta vincente e ottimale per le donne che abbiano il viso tondo e i capelli lisci. Infatti, per questa tipologia sarebbe opportuno evitare tagli con geometrie troppo regolari. Il taglio a scalare invece regalerà dinamicità e volume alla chioma e potremo sentirci a posto in un baleno. Per mantenere i capelli profumati e puliti basterà trovare dei rimedi naturali che ci aiutino a tenerli lucenti anche quando non ci sarà possibile farlo.

Con questo taglio di capelli le donne con il viso tondo appariranno sempre in ordine anche dopo aver tolto il cappello

Dunque, sistemare un taglio scalato sarà un gioco da ragazzi in qualunque occasione.

E poi avremo una grande soddisfazione. Nel toglierci il cappello in questo lungo inverno i capelli saranno in ordine come prima.

Infatti, dopo l’uso di questo indumento, i capelli perdono forma e si schiacciano inesorabilmente. Invece sarà possibile sistemarli in un attimo anche se lo abbiamo usato per parecchio tempo.

Per chi invece avesse i capelli mossi e molto voluminosi, il taglio scalato permetterà di sfoltire la chioma e di renderla più leggera. Avremo un aspetto più frizzante e casual. Forse appariremo più giovani di quel che siamo in realtà. E non potremmo che essere compiaciute di aver scelto questa acconciatura adatta a tutte noi.

Infatti, con questo taglio di capelli tutte appariranno sempre giovani e riusciranno ad essere sempre in ordine.