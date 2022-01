Questo è proprio l’anno dei Pesci, il dodicesimo segno tra i segni zodiacali chiude un cerchio importante. Grazie al transito dei due pianeti nel corso del 2022 il segno dei Pesci avrà tutto ciò che gli necessita per passare un anno pieno di successo e gratificazioni. Forse anche qualcosina in più di ciò che spera, ma occhio a queste indicazioni. Quindi tanta fortuna, amore e soddisfazioni per il segno dei Pesci grazie a Giove e Nettuno nei primi mesi del 2022.

Un aiuto fondamentale arriva da Giove

I Pesci stanno vivendo un momento d’oro, dicevamo. Sono proprio i mesi iniziali del 2022, quelli che vanno da gennaio fino a maggio, che li vedranno protagonisti assoluti. Fortuna e successo non mancheranno. Lavoro e amore saranno letteralmente alle stelle. Basta saper canalizzare gli entusiasmi e gli eccessi per ottenere in questi ambiti i successi desiderati. Fino a maggio, infatti, sarebbe meglio non perdersi in progetti e farsi guidare dall’intuito.

Seguirà però un momento meno bello, anzi più preoccupante per i Pesci. Infatti, i mesi più difficili saranno quelli estivi, in cui il segno dei Pesci potrebbe essere agitato e insoddisfatto. Potrebbe essere la salute l’ambito in cui stare più attenti durante questi mesi. Quindi occhio agli eccessi e alle scorrerie, se i primi mesi dell’anno sono andati bene non dobbiamo sentirci troppo sicuri. Non eccedere rimane la parola d’ordine.

Un momento di rinnovata fortuna per questo segno sarà il periodo che va dal mese di ottobre fino alla fine del 2022. Non potrà ottenere le condizioni finanziarie e lavorative dei primi mesi, ma in ogni caso si godrà un momento positivo. Attenzione però ai conflitti in famiglia, potrebbero spuntare e amplificarsi all’improvviso.

Secondo l’astrologia, quando un pianeta entra nel segno di appartenenza, come nel caso di Giove in Pesci, succedono le cose che tanto si desiderano. In particolare, si materializzano fatti ed eventi sperati e si creano possibilità fruttuose. Questo transito di Giove, però, vedrà coinvolti anche gli altri segni d’acqua: Cancro e Scorpione. Oltretutto la presenza di Giove in Pesci avrà un ruolo importante anche sugli ascendenti di tutti i segni zodiacali. Giove infatti influenzerà la casa di appartenenza dei relativi segni. Quindi, nel bene e nel male, con il transito di Giove e Nettuno sui Pesci saremo tutti coinvolti.