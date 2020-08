Gelato la sera? Ecco cosa succede alla tua pelle. Il gelato è uno di quegli alimenti di cui non potresti mai fare a meno. Soprattutto d’estate, che è il periodo perfetto per mangiare un buon gelato. Spesso quando siamo al mare, con il vento tra i capelli e la salsedine sulla pelle, ci viene voglia di gelato. Magari dopo cena. E in quel caso allora bisogna dire di no. “No al gelato dopo cena? E perché mai?”, direte voi. Ora ve lo spieghiamo subito.

Il gelato è una fonte di zuccheri non indifferente e assumerne in gran quantità e per giunta prima di andare a dormire può provocare infiammazioni cutanee e peggiorare la salute della nostra pelle. Chi soffre di acne, psoriasi, eczemi o rosacea, infatti, potrebbe vedere acutizzati questi disturbi. Gli esperti, infatti, hanno sottolineato i gravi effetti provocati da un eccesso di zucchero nel corpo. Ricordate sempre che per una donna il limite consigliato è di 100 kcal al giorno e per un uomo è di 150 kcal.

La pelle si rovina e invecchia precocemente

Nello specifico gli alimenti ad alto indice glicemico come bibite gassate, caramelle e altri prodotti contenenti zuccheri e amidi raffinati e trasformati, fanno aumentare l’insulina. E provocano infiammazioni nel nostro organismo che portano anche ad un precoce invecchiamento della pelle. Non so infatti se avete mai notato che quando la sera alzate un pochino il gomito il giorno dopo sul vostro volto sarà cresciuto un nuovo “amico”. Alcuni cibi inoltre contribuiscono più di altri all’aumento della degradazione delle fibre di collagene in un processo chiamato glicazione. Le fibre di collagene per intenderci sono quelle fibre che rendono la vostra pelle elastica, tonica e bella.

Quindi andateci piano con il gelato la sera. Perché troppi zuccheri aggiunti e raffinati con il tempo vi faranno sembrare più vecchi. Tutta colpa del gelato mangiato di sera