È possibile fruire della detrazione al 110% (Superbonus) anche nel cambio di destinazione d’uso di un immobile. Ad esempio, un garage trasformato in abitazione è possibile la detrazione al 110%? L’Immobile per poter fruire del Superbonus al 110% deve ricadere in una delle categorie catastali che danno diritto alle agevolazioni fiscali, e non solo. Verifichiamo i chiarimenti dell’ENEA e dell’Agenzia delle Entrate.

Cambio di destinazione d’uso, interpretazione complessa

A chiarire il concetto di cambio di destinazione d’uso è l’Agenzia delle Entrate nella circolare dell’8 luglio 2020. La circolare l’Agenzia fa riferimento a un fienile trasformato in abitazione. Inoltre, lo ribadisce nell’interpello n. 538 del 9 novembre.

Bisogna precisare che c’è una differenza tra cambio di destinazione d’uso e cambio d’uso di un vano. Nel primo caso si trasforma la destinazione dell’immobile tipo un C/2 in A/2 (garage in abitazione). Nel secondo caso si tratta della trasformazione d’uso di un vano, ad esempio un vano adibito a cucina in studio. In questo caso la destinazione d’uso è sempre la stessa, quella residenziale.

Garage trasformato in abitazione è possibile la detrazione al 110%? I chiarimenti ENEA

L’ENEA ha precisato nelle FAQ sul bonus casa, cosa cambia con la modifica della destinazione d’uso.

Nella risposta 6.b alla domanda del cambio di destinazione d’uso di una soffitta o garage non riscaldati in un nuovo appartamento riscaldato, è possibile usufruire della detrazione per ristrutturazione edilizia? L’ENEA chiarisce che in questo caso il cambio di destinazione d’uso si configura come nuova costruzione. Inoltre, non si presentano possibili interventi di efficientamento energetico per l’ammissibilità delle detrazioni fiscali.

In effetti, non è possibile accedere all’Ecobonus nel caso di cambio di destinazione urbanistica, perché il garage non ha un vecchio impianto di riscaldamento.

La finalità per ottenere il bonus ristrutturazione è indifferente alla categoria catastale di appartenenza, ma è fondamentale che la destinazione finale sia ad uso abitativo.

Sono escluse dalle agevolazioni le seguenti categorie catastali: A1, A8, A9.

Da precisare che i bonus casa non possono essere utilizzati in caso di nuova costruzione.